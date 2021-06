Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, từ đêm qua đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to trên diện rộng, gây ngập úng, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.

Cụ thể, tại thành phố Lai Châu, mưa lớn gây ngập úng tuyến đường trục chính tại km 32+150 quốc lộ 4D và nhiều tuyến phố trên địa bàn, gây ách tắc giao thông tạm thời. Hiện các lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với UBND thành phố Lai Châu xả đáy hồ Thủy Sơn để thoát lũ.

Mưa lớn từ đêm qua đến nay đã gây ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường tại huyện Mường Tè, Tam Đường, Tân Uyên bị sạt lở như: km7+250, 32+770, 31+800 đường tỉnh 134 (Tân Uyên); 25+800 từ Pắc Ma đi Thu Lũm (Mường Tè), đường tỉnh 136 (Tam Đường) gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Các lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo phân luồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cắm biển báo phân luồng, huy động máy móc, phương tiện tập trung khắc phục để đảm bảo giao thông nhanh nhất.

Ngoài thành phố Lai Châu, mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy dương tuyến đường Pắc Ma đi Thu Lũm (Mường Tè)...

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu cho biết: từ 1 giờ đến 7 giờ sáng nay (24/6) trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được giao động trên dưới 100mm, có nơi mưa rất to như Thu Lũm (Mường Tè) là 225mm.

Nhiều tuyến đường tỉnh và quốc lộ cũng xuất hiện sạt lở ta luy dương, gây chia cắt giao thông tạm thời.

Trong 6 giờ tới nhiều nơi trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng. Các địa phương nguy cơ sạt đất cao là các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. Vì vậy người dân chủ động phòng, chống mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn, cây đổ khắp phố phường Hà Nội Tối 22/6, mưa lớn kèm theo sấm sét khiến nhiều tuyến đường phố thủ đô bị ngập nặng, cây xanh đổ gục.

Theo vov.vn