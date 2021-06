Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời điểm từ 6-7h, lượng mưa ghi nhận được ở Hà Nội trung bình 30-50mm. Trong những giờ tiếp theo, nội thành Hà Nội tiếp tục mưa lớn với lượng phổ biến 30-40mm, có nơi trên 50mm.

Nhiều tuyến đường bị tắc nghiêm trọng.

Đường Phạm Hùng ùn tắc do phương tiện dồn ra đường sau khi mưa ngớt.

Đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh ùn tắc kéo dài.

Nguyễn Hoàng - Vũ Điệp - Phạm Hải



Dự báo thời tiết 9/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm.