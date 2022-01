11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đều nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất, ven hồ hoặc các khu phố sầm uất của Hà Nội.

Theo nguồn tin của VietNamNet, Cục C03 Bộ Công an cuối tháng 12/2021 có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội và một số sở liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Liên quan đến việc Bộ Công an xác minh các dự án của Tân Hoàng Minh, đại diện Cục C03 xác nhận "đây là hoạt động bình thường của cơ quan bảo vệ pháp luật".

Được biết, 11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh; D’Capitale Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Hình ảnh các dự án của Tân Hoàng Minh mà VietNamNet ghi nhận chiều 12/1:

Dự án D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên của Tân Hoàng Minh (quận Cầu Giấy) Tòa nhà nằm đối diện công viên Nghĩa Đô và trục đường Hoàng Quốc Việt

Dự án D’.El Dorado Phú Thượng

Dự án D’.El Dorado Phú Thượng nằm ven hồ Tây

Dự án có vị trí đắc địa khi gần trục đường Võ Chí Công và tuyến đường Lạc Long Quân

Toàn cảnh dự án D'. Le Roi Soleil Quảng An

Ảnh: Đoàn Bổng

Dự án D'. Le Roi Soleil Quảng An nằm gần trục đường Âu Cơ - Nghi Tàm

Dự án D’Capitale Trần Duy Hưng nổi bật đối diện siêu thị BigC Thăng Long

Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ 11 dự án của Tân Hoàng Minh Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đoàn Bổng