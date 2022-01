Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Một lãnh đạo cấp Sở thuộc UBND TP Hà Nội sáng nay (12/1) xác nhận với VietNamNet, Cục C03 Bộ Công an cuối tháng 12/2021 có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội và một số Sở liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

"Ngày 22/12/2021, đơn vị chúng tôi nhận được văn bản của Cục C03 Bộ Công an, khoảng một tuần sau có cán bộ của Cục C03 xuống làm việc và chúng tôi đã cung cấp sơ bộ các hồ sơ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ", nguồn tin của VietNamNet cho biết.

Theo nguồn tin trên, C03 yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện trên địa bàn Hà Nội.

Liên quan đến việc Bộ Công an xác minh 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại TP Hà Nội, một lãnh đạo Cục C03 sáng nay xác nhận với VietNamNet "đây là hoạt động bình thường của cơ quan bảo vệ pháp luật".

Một nguồn tin từ Bộ Công an thông tin thêm: "Theo nguyên tắc khi có những vấn đề về an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh văn hoá… đáng chú ý thì Bộ Công an sẽ thực hiện một số công tác nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh, an dân".

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 tại Thủ Thiêm

Tập đoàn Tân Hoàng Minh được biết đến là một trong những doanh nghiệp về phát triển bất động sản cao cấp với những sản phẩm “siêu sang”, định vị ở phân khúc cao cấp như dự án D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài; Dự án D'.El " (Phú Thượng); Dự án: D'.El Dorado II (Phú Thanh); D'. Capital Trần Duy Hưng…

Chiều 11/1, dư luận xôn xao trước tâm thư của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi tới Tổng Bí thư và quý lãnh đạo cao cấp ở Trung ương và TP.HCM.

Ông Dũng là người đã trực tiếp tham gia đấu giá tại phiên đấu giá "vô tiền khoáng hậu" cách đây chưa lâu với mức giá 2,4 tỷ đồng/m2 cho lô đất ở Thủ Thiêm lập kỷ lục trên thị trường bất động sản.

Trong thư, ông Dũng bày tỏ việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết, trong quá trình tham gia đấu giá có nhiều nhà đầu tư tham gia trả giá cao đến 20.000 tỷ đồng rồi bỏ cuộc. Sau đó chỉ còn một nhà đầu tư ngoại nên nếu ông bỏ cuộc thì ô đất đó sẽ thuộc về nhà đầu tư nước ngoài. Trong lúc đó "trào lên lòng tự hào dân tộc, danh dự của tập đoàn trong nước" nên ông Dũng đã quyết tâm trả giá cao hơn 3% (là 700 tỷ đồng) để giành quyền trúng đấu giá ô đất.

Vào năm 2016, Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng đã trúng đấu giá khu đất 3.000m2 tại địa chỉ 23 Lê Duẩn, quận 1. Khu đất này vốn là trụ sở của Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM.

Có giá khởi điểm 558 tỷ đồng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã vượt qua 15 doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu khu “đất vàng” này khi trả mức giá 1.430 tỷ đồng.

Sau khi UBND TP.HCM có quyết định công nhận kết quả đấu giá thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại đề nghị huỷ kết quả đấu giá. Sau đó, doanh nghiệp này bất ngờ có văn bản đề nghị tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn. Hiện khu đất này đang được xây dựng cao ốc.

Đoàn Bổng - Hồng Khanh