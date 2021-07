Công an huyện Nam Trực, Nam Định đang điều tra nguyên nhân vụ nam sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Du tử vong do đuối nước vào hôm nay (3/7).

Theo thông tin từ Trường THPT Nguyễn Du, khoảng 11h30 ngày 3/7, Ban giám hiệu đang làm việc tại phòng hiệu trưởng về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thì nhận được tin có 8 học sinh nam xuống tắm ở sông Châu Thành thuộc khu vực xóm 2 thôn Cổ Già (xã Nam Tiến, huyện Nam Trực).

Trong 8 học sinh thì có em V.T.A lớp 12D bị đuối nước.

Nhận được tin báo, gia đình nạn nhân đã thuê thợ lặn và cùng chính quyền địa phương tổ chức việc tìm kiếm.

Đến khoảng 14h30, thi thể học sinh V.T.A được tìm thấy.

Hiện thi thể em V.T.A đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về nhà tại thôn Liên Tỉnh, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực.

