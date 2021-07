"Tôi đi tách hộ cho con trai, được cán bộ hướng dẫn kê khai làm các thủ tục chỉ mất 10 phút", một người dân phường Phố Huế (Hà Nội) cho biết trong ngày đầu thực hiện Luật cư trú mới.

Sáng nay (1/7), Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã đi kiểm tra việc bắt đầu thực hiện luật cư trú tại công an 2 phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) và Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm).

Tại cơ quan công an 2 phường trên, Đại tá Nguyễn Hồng Ky lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của người dân khi tới làm các thủ tục hành chính tách nhân khẩu và khai báo cư trú. Đồng thời, kiểm tra cơ sở vật chất, hướng dẫn cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân thực hiện đúng tác phong công an nhân dân khi giao tiếp.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra vận hành cơ sở dữ liệu về dân cư

Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, bắt đầu từ 1/7/, Luật Cư trú sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, so sánh với luật cũ đã có bước cải tiến đáng kể, có nhiều điểm khác biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Đặc biệt, trong tất cả thủ tục hành chính, cơ quan quản lý cư trú là cơ quan công an cấp phường, xã đã tạo thuận lợi trong thủ tục hành chính cho người dân trong việc cư trú của mình.

Ví dụ như đăng ký tạm trú, tạm vắng, tách khẩu,... các thủ tục này được thực hiện nhanh, gọn và thuận lợi hơn nhiều. Hành trình thủ tục được rút ngắn rất nhiều so với thời gian trước đây.

Người dân làm các thủ tục được nhanh gọn

Là người đầu tiên tới làm thủ tục tách khẩu cho con trai, ông Tôn Thất Dũng ở 39 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết, thủ tục nhanh gọn, cơ sở vật chất đầy đủ, tác phong cán bộ gần gũi, thân thiện đã tạo ấn tượng tốt cho người dân.

Chỉ trong vòng 5 phút, mọi thủ tục tách khẩu cho con trai là Tôn Thất Duy của ông Dũng đã được hoàn thành. Dữ liệu của gia đình ông Dũng nhanh chóng hoà nhập cùng dữ liệu dân cư quốc gia.

Bà Trương Hồng Diệp (phường Phố Huế) cho biết: "Hôm nay tôi đi tách hộ cho con trai, được cán bộ hướng dẫn kê khai làm các thủ tục chỉ mất 10 phút. Sổ hộ khẩu của gia đình cũng được thu lại vì các thành viên trong gia đình đã được cấp CCCD gắn chíp và mã số định danh.

Bà Trương Hồng Diệp (phường Phố Huế) đến công an phường tách hộ khẩu của gia đình Công dân phường Phố Huế đến công an phường giải quyết các thủ tục liên quan đến Luật cư trú mới

Cũng trong sáng nay, đại úy Nguyễn Thế Huy - cảnh sát khu vực đến nhà công dân trên địa bàn trao CCCD gắn chíp, đồng thời cắt góc CMND cũ của công dân.

Đại úy Nguyễn Thế Huy - cảnh sát khu vực đến nhà công dân trên địa bàn trao CCCD gắn chíp

Trung tá Nguyễn Đức Khánh - Trưởng công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, bắt đầu từ 1/7 thực hiện luật cư trú mới, cán bộ chiến sĩ công an phường đã được tập huấn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính, công an thành phố Hà Nội đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật hoà nhập với mạng lưới thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện nay, công dân khi tới làm thủ tục hành chính ở cơ sở chỉ cần mang giấy tờ cần thiết, thẻ CCCD là có thể tra cứu dữ liệu và hoàn thành nhanh gọn các yêu cầu.

"Đây là bước cải cách hành chính rất tốt và công an thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản, cần thiết để phục vụ người dân bắt đầu từ 1/7/2021 thực hiện Luật Cư trú được thuận lợi nhất", Phó Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Hồng Ky thông tin.

Tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp

Đại tá Nguyễn Hồng Ky thông tin, tính đến hôm nay, công an TP Hà Nội đã thu nhận được gần 5 triệu dữ liệu thẻ CCCD. Con số trên cho thấy có khoảng trên 80% công dân Hà Nội đến tuổi cấp CCCD đã được thu nhận dữ liệu, sản xuất thẻ công dân gắn chíp.

"Thời gian tới, số dữ liệu này sẽ được sản xuất ra thẻ và gửi đến công dân dùng cho tất cả các việc giao dịch hành chính của mình", ông Ky nói.

Liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú sửa đổi năm 2020, mới đây công an TP Hà Nội có văn bản gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1/7.

Theo đó, từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an và công an TP Hà Nội.

