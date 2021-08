Chỉ trong 4 tháng, Nghệ An có hơn 70.000 người trở về quê. Có 4 huyện miền núi đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo kịp thời cứu đói cho người dân.

Chiều 12/8, tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng người về quê theo các huyện rà soát từ 27/4 - 5/8 là trên 72.000 người. Trong đó có trên 9.000 người là lao động.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua Trung tâm dịch vụ việc làm của sở là gần 10.000 người, với số tiền trên 140 tỷ đồng. Số người bị mất việc làm, ảnh hưởng do dịch Covid-19 là rất cao.

Cũng theo ông Vũ, hiện có 4 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong và TX Hoàng Mai yêu cầu hỗ trợ gạo cứu đói cho dân. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh để trình Chính phủ sớm nhất, để có gạo cấp phát cho người dân.

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thông tin, Nghệ An đã tổ chức đón 826 công dân trở về Bắc Giang, đảm bảo kịp thời và an toàn.

Tỉnh cũng thực hiện 8 chuyến bay đón hơn 1.700 công dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam trở về quê.

Trong đó, UBND tỉnh thực hiện 6 chuyến, đón gần 1.300 công dân là đối tượng người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… 2 chuyến còn lại do huyện Nghi Lộc và Quỳ Châu đón công dân của huyện về. Hiện tất cả số công dân đã được đưa về các khu cách ly tập trung.

Ông Lê Hồng Vinh khẳng định, tỉnh đang chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hiện tại, một số chuyến bay đón người từ TP.HCM về Nghệ An đang dự kiến sẽ triển khai vào tuần tới.

UBND tỉnh Nghệ An có quyết định hỗ trợ cho những lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khó khăn do đại dịch Covid-19.