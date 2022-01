Trước khi Bộ Công an triệu tập làm việc, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An luôn khẳng định mình không nhận bất kỳ một khoản tiền "hoa hồng" nào từ Công ty Việt Á.

Trong những lần trả lời phỏng vấn VietNamNet, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An luôn tự nhận không liên quan "trong sạch", làm đúng trình tự, thủ tục ở 4 gói thầu mua kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Việc Bộ Công an về Nghệ An làm việc là thông tin hiểu nhầm và công an lấy hồ sơ ở các gói thầu chỉ để "nghiên cứu".

Trước thông tin về việc chi tiền ngoài hợp đồng cho các trung tâm CDC và cơ sở y tế tùy thuộc vào đơn hàng cũng như khoản "hoa hồng" từ Công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Định nói: "Trước thông tin báo chí đó, giám đốc CDC khẳng định chưa bao giờ nhận khoản tiền nào từ Việt Á cả. Đang cho rà soát, kiểm tra lại tất cả các bộ phận xem chỗ nào có vấn đề không".

Ông Nguyễn Văn Định cho biết, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á. Tính từ đầu đợt dịch Covid-19 đến nay, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất hết 60 tỷ đồng. Riêng vật tư, sinh phẩm mua của Công ty Công nghệ Việt Á là 28 tỷ đồng.

Hiện, ông Nguyễn Văn Định cùng Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

