Trước khi bỏ trốn, Nam về nhà chôn bớt tiền, đưa cho người yêu một ít và nói sẽ đi vắng vài ngày.

Tối nay (9/1), Công an TP Hải Phòng thông tin, nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An đã khai nhận hành vi của mình.

Khám xét trên người đối tượng Nguyễn Văn Nam và chỗ ở tại Hải Phòng, cơ quan điều tra thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Hành trình bỏ trốn của nghi phạm cướp ngân hàng

Tổng số tiền mà đối tượng Nguyễn Văn Nam cướp được tại ngân hàng là hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15h ngày 7/1/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, TP Hải Phòng xảy ra vụ đối tượng dùng súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, cướp đi một số tiền lớn.

Gây án xong, đối tượng cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Khẩu súng Nam dùng để gây án

Đến 23h ngày 8/1/2022, tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác của Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đã truy bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cùng tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai bản thân làm nghề xăm hình nghệ thuật, thường xuyên di chuyển ở nhiều tỉnh thành, khu vực phía Bắc. Trong thời gian dịch bệnh không có việc làm, không có tiền tiêu nên đối tượng nảy sinh ý định mua súng và công cụ hỗ trợ khác để đi cướp tiền tại ngân hàng.

Đối tượng Nam bị bắt giữ

Chiều 7/1, Nam di chuyển đến phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Sau 20 phút ngồi quan sát, thấy lượng tiền đã nhiều và ít khách giao dịch, Nam đến quầy giao dịch, rút súng giấu trong người ra đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền.

Manh nối từ giao dịch chiếc xe mô tô 700 triệu đồng

Đối tượng đã nổ súng để uy hiếp tinh thần nhân viên, bảo vệ và cướp được tiền.

Bỏ chạy đến cầu vượt Tân Vũ – Lạch Huyện, hắn bỏ lại xe máy và thuê taxi chở về nhà. Nam chôn một khoản tiền ở gốc cây trong nhà, rồi đưa cho bạn gái (22 tuổi, người Hải Phòng) một khoản tiền, dặn “anh đi xa vài ngày”. Sau đó, đối tượng di chuyển lên Vĩnh Phúc thuê phòng nghỉ.

Ngày 8/1, nghi phạm di chuyển về Hà Nội mua 1 xe phân khối lớn ZX10 R 2021, giá gần 700 triệu. Trong quá trình giao dịch từ xem xe, mua xe và giao nhận, Nam tỏ ra rất vui mừng, mọi thủ tục được thực hiện nhanh gọn.

Sự việc được chủ cơ sở phát trực tiếp lên mạng xã hội để quảng bá và khen ngợi chàng trai Hải Phòng mua xe trong “nháy mắt” không lăn tăn về giá. Hình ảnh Nam trong vai “đại gia” mua xe đã bị Ban chuyên án thu nhận, phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Việc mua xe đã để lại manh mối cho các trinh sát phá án

Đối tượng Nam sau đó di chuyển lên Thái Nguyên thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đáng chú ý, khi cảnh sát ập vào phòng nghỉ, Nam đã rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí, bắt giữ đối tượng.

Thời điểm bắt giữ Nam, tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn chì sử dụng gây án, số tiền và một xe mô tô phân khối lớn.

Nam đã đưa tiền cho người yêu trước khi bỏ trốn

Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng thực hiện vụ cướp tiền tại ngân hàng một mình, chưa phát hiện đồng phạm.



Chiều 9/1/2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đã khen thưởng nóng cho các lực lượng công an tham gia bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy nêu trên.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân tặng hoa, khen thưởng lực lượng phá án

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhiệt liệt biểu dương Công an TP Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và Bộ Công an nhấn mạnh đây là chiến công đột xuất của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Kẻ cướp gần 3 tỷ của ngân hàng ở Hải Phòng bị bắt Đối tượng dùng vật nghi súng, cướp đi gần 3 tỷ của ngân hàng ở Hải Phòng đã bị bắt khi đang bỏ trốn tại Thái Nguyên.

Nguyễn Thu Hằng