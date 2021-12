Người phụ nữ bán vé số mạo hiểm cả mạng sống bám ghì chiếc xe máy, trong khi tên trộm tăng ga khiến chị bị kéo lê dưới lòng đường cả đoạn 30m.

Ngày 17/12, Công an xã Đức Hòa Hạ đã bàn giao hồ sơ vụ trộm xe máy, kéo lê người phụ nữ bán vé số suốt đoạn 30m cho Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 15/12 tại căn nhà trên đường DT 825, gần chân Cầu Đôi, giáp ranh giữa huyện Đức Hòa và huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, người phụ nữ đang ngồi bán vé số trước nhà trên thì có một thanh niên tiếp cận trộm chiếc xe máy hiệu Exciter 59 S2-310.55.

Ngay khi kẻ gian nổ máy, người bán vé số đã phát hiện và lập tức lao theo để giằng giữ tài sản với tên trộm.

Hình ảnh người bán vé số bị tên trộm xe máy kéo lê. Ảnh cắt từ clip

Bất chấp nguy hiểm tính mạng, người bán vé số truy hô cướp và không rời tay khỏi xe máy, trong khi tên trộm tăng ga bỏ chạy. Do đuối sức, người bán vé số bị kéo lê gần 30m dưới lòng đường, sau đó tên trộm đã chạy xe tẩu thoát.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là chị B.T.C.L. (22 tuổi, quê Tiền Giang). Chị L. cho biết mình bị kéo lê quãng đường khoảng 30m, cơ thể bị xây xát, bầm tím nhiều nơi.

Đáng thương hơn, chị tâm sự mới mua xe được một tuần với giá 40 triệu đồng. Chưa hết, đây là gia sản quý giá mà chị tích góp, mua sắm sau khi vừa sinh con được một tháng, mới bán vé số trở lại được vài ngày thì bị trộm cướp lấy xe.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thảo Nguyên