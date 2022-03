Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông đi xe đạp, sau đó bỏ lại bên đường rồi vào nhà dân ở Bình Dương lái ô tô rời đi.

Công an phường Tân Bình ngày 9/3 đang phối hợp với Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác minh, làm rõ thông tin trình báo của người dân về việc bị mất xe ô tô khi đang để trước sân nhà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng cùng ngày trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Hình ảnh ô tô bị lấy đi, còn xe đạp để lại ở hiện trường. Ảnh cắt clip

Theo trình báo của anh Q.A (ngụ phường Tân Bình), trước đó anh đỗ ô tô 4 chỗ màu trắng biển số 67A-060.18 trước sân nhà trên mặt tiền đường Lê Hồng Phong, tuy nhiên sáng nay thì phát hiện xe đã bị mất

Trích xuất camera an ninh quanh khu vực, thời điểm này có một người đàn ông đi xe đạp đến trước căn nhà đỗ ô tô, sau đó người này bỏ lại xe đạp rồi đi vào bên trong.

Khoảng 10 giây sau, hình ảnh camera cho thấy chiếc xe này được lái ra ngoài, chạy theo đường Lê Hồng Phong rời đi. Chiếc xe đạp vẫn ở hiện trường không ai tới lấy.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

