Một trường hợp mắc Covid-19 ở TP.HCM đến căn hộ ở Bình Dương để thăm bạn khiến cả chung cư cao tầng bị phong tỏa.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa, cách ly y tế tại Chung cư Bcons Suối Tiên (đường Tân Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) do liên quan đến một trường hợp mắc Covid-19.

Chung cư Bcons Suối Tiên tại TP Dĩ An bị phong tỏa do liên quan đến ca bệnh Covid-19

Theo điều ra dịch tễ trước đó, một trường hợp mắc Covid-19 ở TP.HCM đến thăm gia đình người bạn ở căn hộ tại Chung cư Bcons Suối Tiên. Tại đây, có 4 người trong một gia đình tiếp xúc với trường hợp này.

Sau khi về TP.HCM, trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM sau đó đã gửi thông báo đến cơ quan y tế TP Dĩ An để thực hiện biện pháp phòng chống dịch, điều tra dịch tễ những người liên quan.

Qua điều tra, ngành y tế đã đưa 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp F2 đã được cơ quan y tế hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Trước đó, vào ngày 28/5, cơ quan chức năng TP Dĩ An cũng tiến hành phong tỏa một khu vực tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa do có một người mắc Covid-19 (BN 6442).

Xuân An

