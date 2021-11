Sau hơn 2 giờ rút súng bắn người ở quán cà phê TP Vinh (Nghệ An), Thuận bị công an bắt giữ. Người này khai nhận do ghen tuông chuyện tình cảm nên đã gây án.



Sáng nay 22/11, nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, bệnh nhân Nguyễn Đức T. bị bắn trọng thương tại quán cà phê ở số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung (TP Vinh) đã qua cơn nguy kịch.

“Bệnh nhân bị gãy tay trái, đứt động mạch cách tay, được bác sỹ phẫu thuật nối lại. Hiện anh T. đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị phục hồi ở Khoa ngoại tim mạch lồng ngực” – nguồn tin cho biết.

Riêng đối tượng Đậu Đức Thuận (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh sau khi bị Công an Nghệ An ra quân truy bắt, bước đầu thú nhận: “Vào sáng nay (20/11) tôi có lại quán cà phê, nhìn thấy anh T. và tôi có bắn một phát trúng người này. Sau đó, tôi có chạy đi một vòng. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong tình ái và việc công ty”.

Đối tượng Đậu Đức Thuận bị bắt giữ sau khi nổ súng bắn người

Tìm hiểu được biết, nạn nhân Nguyễn Đức T. là giám đốc doanh nghiệp chuyên về bất động sản ở TP Vinh.

Mối quan hệ giữa anh T. và đối tượng Thuận là những người quen biết nhau. Vợ của anh T. và vợ của Thuận có hùn vốn mở cơ sở kinh doanh ở TP Vinh.

Đối tượng Thuận nghi ngờ anh T. có mối quan hệ không trong sáng với vợ mình nên đã nhiều lần 'lời qua tiếng lại'.

Như đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 20/11, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng xảy ra vụ bắn người.

Nam thanh niên nổ súng gây thương tích cho anh N.Đ.T. (SN 1973), trú tại thành phố Vinh.

Hiện trường bên ngoài vụ án

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cà phê cho thấy, Thuận bước vào quán hướng về 5 người đang ngồi chung một bàn, đưa khẩu súng lên bắn về phía anh T. một phát. May mắn, anh T. tránh được hướng đi của viên đạn.

Tuy nhiên, đến phát đạn thứ 2 thì anh T. bị bắn trúng cánh tay trái và đổ gục xuống nền nhà. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Còn kẻ gây án nhanh chóng ra ngoài tẩu thoát trên một xe taxi chờ sẵn.

Đến 10h 35 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Bảo An