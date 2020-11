Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 12 người liên quan đến sai phạm tại 2 doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Tân Thuận IPC và Sadeco.

Sáng 21/11 nhiều tổ công tác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đến nhiều địa điểm ở TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với hàng loạt người trong tiến trình điều tra mở rộng các vụ án sai phạm kinh tế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty Tân Thuận, gọi tắt là IPC) và Công ty Cp Phát triển Nam Sài Gòn (gọi tắt là Sadeco). Đây là 2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Thành uỷ TP.HCM quản lý.

Ông Tề Trí Dũng

Nguồn tin cho hay, lần này có 12 người bị khởi tố về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Công an đã khám xét các địa điểm là nơi ở của các bị can.

Trong số các bị can bị khởi tố có ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Đây là giai đoạn mới trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án có liên quan đến ông Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc Công ty IPC và là Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco.

Ông Dũng đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vào giữa tháng 5/2019 về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô tài sản”.

Ở giai đoạn đó, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam một số người như bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty Sadeco; Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco; Đỗ Công Hiệp, nguyên Kế toán trưởng Công ty Sadeco; Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC.

12 người bị khởi tố hôm nay, được xác định là có vai trò trong sai phạm kinh tế xảy ra tại Công ty IPC và Công ty Sadeco. Như vậy đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 17 người có liên quan.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra về sai phạm quản lý vốn Nhà nước ở 2 công ty nói trên cũng như một số doanh nghiệp Nhà nước. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của một số cá nhân khác.

Trang Nguyên