Hàng chục nóc nhà tạm bằng thưng gỗ của làng chài Văn Phú (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) mong manh trong bão lũ. Người dân phải dùng dây cáp để neo giữ chúng không bị thổi bay trong bão.

Làng chài Văn Phú là điểm sâu, xa nhất của xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Trạch). Những ngày mưa lũ vừa qua, nước dâng cao, người dân không thể đi đánh bắt cá. Họ ở nhà chạy lụt, đồng nghĩa với việc sẽ không có gì để duy trì cuộc sống.

Nằm sát bên sông Gianh, làng chài Vạn Phú là nơi hứng chịu trọn vẹn những đợt lụt đầu tiên mỗi khi nước sông dâng cao

Làng chài Vạn Phú còn rất nghèo, những ngôi nhà thưng gỗ tạm bợ hầu như vẫn còn phổ biến.

Mỗi ngôi nhà thưng gỗ có diện tích chừng 30 - 40m2, là chỗ trú ngụ của hàng chục nhân khẩu trong một gia đình.

Để chống chọi với bão lũ, người dân tìm mọi cách để gia cố. Ngoài việc trùm bạt xung quanh tường để tránh mưa hắt, người dân dùng cột chống, dùng dây cáp níu tứ phía để giữ ngôi nhà không bị thổi tung.

Một người đàn ông ngồi bần thần trước cửa, xung quanh là biển nước mênh mông.

Các hộ đang sinh sống trong những ngôi nhà gỗ, đều là các hộ nghèo.

Dùng lưới chăng trước cửa để hạn chế rác, nước xối mạnh vào nhà

Chị Hoàng Lương ở trong ngôi nhà gỗ sát sông Gianh. Chị đang khổ sở khi có việc liên quan cần tới UBND xã xác nhận, nhưng cuốn sổ hộ khẩu đã bị lũ làm ướt hết, các trang dính liền nhau.

Chị Hoàng Thị Sang sinh năm 1988 là mẹ của 4 đứa con. Cháu Nguyễn Văn Dũng (SN 2010) là con lớn theo cha đi đánh cá bị dây tời kéo lưới quấn đứt cánh tay phải. Hiện, tay phải của cháu đã bị cụt gần đến bả vai, cháu vẫn đến trường và chuyển sang viết bằng tay trái.

Những hộ nghèo như gia đình chị Sang ở Vạn Phú rất nhiều.

Gia đình anh Hoàng Khoa và Hoàng Thị Toàn có 3 mặt con. Dù đã gần 50 tuổi nhưng anh chị vẫn sống trong ngôi nhà tạm bằng gỗ...

Đường vào tạm bợ bằng một cây gỗ bắc ngang dòng nước.

Dây cáp được dùng để níu buộc những ngôi nhà trong bão không bị gió hất tung và nước lũ cuốn trôi.

Xã Quảng Văn vận động bà con xóa bỏ nhà tạm, nhà yếu, nhưng người dân chưa có điều kiện kinh tế nên những ngôi nhà này vẫn còn tồn tại thêm một thời gian dài.

Làng chài sau lũ

Đường vào làng chài Văn Phú nước vẫn chưa rút dù bão lũ đã tan.

Quảng Văn là xã cồn bãi, bốn bề giáp sông nước với hơn 6.400 nhân khẩu. Quá trình xả ra mưa lũ kéo dài, nước lũ từ sông Gianh, sông Son đổ về, dâng cao khiến xã hoàn toàn bị cô lập; đường giao thông bị chia cắt; bị mất điện, mất nước đến nay chưa có trở lại.

Thượng úy Nguyễn Thái Quý, Phó Công an xã Quảng Văn cho biết, trong đợt lũ lịch sử, công an xã đã ứng cứu tại chỗ cho gần 100 trường hợp người già, người khiếm thị lên chỗ cao hơn để tránh lũ. Hai sản phụ trở dạ trong đêm cũng được Công an xã đưa đến trạm xá; một trường hợp phải dùng xuống đưa nhân viên y tế tới đỡ đẻ tại nhà sản phụ Trần Thị Dung (thôn La Hà Nam).

