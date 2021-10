Các hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2020 của ca sĩ Thuỷ Tiên đang được chính quyền một số địa phương tra soát lại để cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Có ít nhất 2 huyện Hưng Nguyên và Thanh Chương ở Nghệ An được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) yêu cầu báo cáo chi tiết về công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào miền Trung trong trận lũ lụt trong năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên .

Bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên và Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trịnh Xuân Nhã xác nhận việc nêu trên.

"Chúng tôi đang chỉ đạo anh em rà soát lại để gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Bộ cũng yêu cầu rà soát các hoạt động từ thiện khác đang gây bức xúc. Chúng tôi đã giao cho Ủy ban MTTQ huyện báo cáo cụ thể sự việc”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trịnh Xuân Nhã cho biết.

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ

UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng vừa có văn bản gửi các xã, thị trấn về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Thị Hồng Thắm, ngay sau khi nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), UBND huyện đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu, gửi về UBND huyện qua Hội Chữ thập đỏ huyện trước 15h chiều 7/10.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, không nắm rõ các thông tin liên quan đến công tác cứu trợ, hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên vì ca sĩ không liên lạc với các đơn vị này khi về địa bàn thời điểm năm 2020.

Trước đó, khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt của một số nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở 7 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương.

Liên quan tới sự việc, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trong buổi họp báo Chính phủ chiều 2/10 cho biết: “Cục Cảnh sát hình sự cũng đã mời làm việc với một số tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin có liên quan giúp có kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật”.

Xác minh đơn tố cáo

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM hôm 7/10 cho biết, vừa có thông báo chuyển đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Thông báo này được gửi đến người đứng đơn tố cáo là bà N.T.O.P.

Vào đầu tháng 9, bà P. gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên) có hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung vào tháng 10/2020.

Theo bà P, ca sĩ Thuỷ Tiên công bố trên trang cá nhân, tổng số tiền công chúng gửi đến là gần 178 tỷ đồng và đã giải ngân toàn bộ, chuyển đến nơi cần được trợ giúp.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nghi vấn có một số khuất tất. Theo đơn, bà P cũng tố có khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt. Bà P cho rằng, ca sĩ Thuỷ Tiên có thể có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên bà đã làm đơn tố cáo.

Vào đầu tháng 10, Công an TP.HCM có công văn gửi một số đơn vị yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến tin báo, tố giác tội phạm về hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ. Theo đó, PC01 có văn bản gửi phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát kinh tế, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức; đề nghị các đơn vị phối hợp kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội.

Phòng PC01 đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện như: nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên… mà bà Nguyễn Phương Hằng phản ánh trong các buổi livestream.

Quảng Ngãi cung cấp giấy tờ liên quan việc ca sĩ Thuỷ Tiên hỗ trợ 14 tỷ đồng Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định, ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho người dân địa phương bị ảnh hưởng bão lụt số tiền 14 tỷ đồng. Việc này có đầy đủ các chứng từ liên quan. Tại tỉnh này, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho người dân vào tháng 11/2020. Tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi trong đợt này là 14 tỷ đồng. Sau đó, bà Hà Thị Anh Thư - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ký biên bản xác nhận số tiền hỗ trợ này. Ngày 4/10, bà Hà Thị Anh Thư cho hay: "Mới đây bên công an cũng xuống Ban để nắm thông tin. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ văn bản, giấy tờ liên quan về hoạt động này".

B.Ngọc