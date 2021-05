Hàng loạt địa phương kỷ luật, phê bình cán bộ vì lơ là, chậm trễ để xảy ra bùng phát dịch, tâm thế "chống dịch như chống giặc" đôi khi chưa được phát huy một cách đồng bộ, toàn diện.

Chống dịch như chống giặc” - khẩu hiệu trong phòng chống dịch Covid-19 luôn được nhắc đến nhiều trong gần 2 năm qua.

Cuộc họp trực tuyến với BCĐ quốc gia diễn ra chiều 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nêu rõ, đợt dịch thứ 4 xảy ra có nguyên nhân cơ bản là sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của nhiều địa phương, cả với một số tổ chức đảng, chính quyền và người dân.

Chỉ cần một người lơ là, chủ quan là cả xã hội vất vả. Vì vậy, bất cứ địa bàn nào để lơ là trong phòng chống dịch phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng liên tục có những chỉ đạo nóng, những cuộc họp khẩn cấp. Ngành y tế, lực lượng vũ trang, và không ít cán bộ không có lấy một ngày nghỉ. Thế nhưng, có vẻ công tác phòng chống dịch chỉ nóng ở trên và ở những địa phương đang có ca bệnh.

Thời gian qua, các địa phương đã xử lý, kỷ luật nghiêm minh những người để xảy ra chậm trễ dẫn đến bùng phát dịch. Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là làm gương đúng tinh thần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc kỷ luật đó cũng chỉ vì mục đích cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tấn công đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình nhiều lãnh đạo trong vụ việc 8 công nhân mắc Covid-19

Chiều 9/5, sau khi xác định 8 người mắc Covid-19 tại công ty trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phê bình lãnh đạo Ban quản lý Các KCN tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Việt Yên do chậm trễ, lúng túng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Nóng trên mạng xã hội trong những ngày qua là vụ việc được cho có liên quan đến quán bar - karaoke Sunny (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), UBND tỉnh chỉ đạo, giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động sai phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ 2 cán bộ của Công an TP Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn.

Vĩnh Phúc cũng là địa phương có 7 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác vì chậm tham mưu chống dịch. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Quán bar - karaoke Sunny (Vĩnh Phúc) nơi có ca lây nhiễm

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Khắc Lập, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Ngoài Phó Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn tạm đình chỉ 2 trưởng công an cấp xã, 2 cán bộ cơ sở.

Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký quyết định phê bình ông Đinh Văn Tuyến, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thượng và ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình do lơ là, lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng vi phạm phòng, chống dịch và trật tự đô thị.

Ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại TP Yên Bái.

UBND tỉnh Yên Bái cho biết, việc kỷ luật này được tiến hành sau khi tiến hành các bước theo quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của cán bộ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phê bình Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường do chậm trễ việc mua sắm trang thiết bị và thanh toán kinh phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp BN 2899 và ổ dịch Covid-19 xảy ra tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, UBND tỉnh Hà Nam đã nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng việc.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm theo điều 240 của Bộ luật Hình sự.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Từ sau dịp nghỉ lễ, dịch Covid-19 bùng phát nhiều tình thành với hàng chục ca nhiễm mới. Suốt 2 năm qua, việc "chống dịch như chống giặc" chưa bao giờ hết "nguội". Đây không phải là cuộc chiến của riêng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của ngành y tế hay của một vài bộ, ngành, địa phương nào mà phải là sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, toàn diện và lâu dài.

Mỗi cá nhân dù ở cương vị nào phải tự thấy và làm tròn trách nhiệm của mình. Chỉ khi nào mỗi cán bộ dù ở cấp nào thấy được sự cấp bách của việc chống dịch, mỗi người dân sống có trách nhiệm, mới có thể vượt qua "cơn sóng" Covid-19 giống như những đợt sóng trước mà chúng ta đã vượt qua.

Thành Nam