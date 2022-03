Khi người thứ ba (thường gọi là tiểu tam) xen ngang là lúc những vụ đánh ghen gây náo loạn xuất hiện thu hút sự quan tâm của dư luận.

Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến những bức hình thân mật của một đại gia U60 (đã có vợ con) và ca sỹ trẻ Hiền Hồ. Sự xuất hiện của người thứ ba thường khiến dư luận ồn ào. Đây cũng là nguyên nhân của những vụ đánh ghen gây náo loạn từ trong nhà ra phố lớn từng xảy ra trước đây.

Tháng 10/2021, mạng xã hội xôn xao về vụ đánh ghen ven Hồ Tây. Một người vợ đã chặn chiếc ô tô màu đỏ trong đó có chồng đang chở cô bồ. Người vợ túm tóc cô bồ, lôi ra khỏi xe trong khi người chồng thì vòng tay ôm, giữ, che chở cho bồ.

Vụ việc gây ầm ĩ và ách tắc giao thông đoạn đường ven Hồ Tây. Sau vụ việc, facebook cá nhân của người vợ cay đắng treo dòng trạng thái: "Com cóp một đời không bằng đứa khác nhất thời" kèm tấm ảnh chồng mình đang ôm che chở cho bồ trong trận đánh ghen. Người chồng thì vì bồ mà muốn kiện vợ.

Tháng 9/2021, một vụ đánh ghen khác xảy ra tại TP Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội. Một người phụ nữ chặn đầu xe sang, trèo lên nắp capo đánh ghen vì cho rằng chồng đang chở "tiểu tam" đi chơi.

Hình ảnh cô vợ ngồi trên đầu xe để yêu cầu chồng và nhân tình bước xuống. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ "cố thủ" trên capo ô tô, gào thét đến khàn tiếng với hy vọng lôi được chồng và cô bồ ra ngoài. Theo lời cô vợ, vì "tiểu tam" mà anh chồng khi ở nhà đã đánh vợ thẳng tay.

Trong thời gian dài, người phụ nữ gào thét đến khản tiếng, chỉ về phía chồng và nhân tình yêu cầu xuống xe và cho biết "xe này là xe của em, xe đứng tên em". Thấy mọi người tập trung đông người, bảo vệ liên tục đề nghị những người xung quanh giải tán.

Cuối cùng, người chồng ngồi trong xe cũng phải bước xuống "chịu trận".

Hình ảnh vụ đánh ghen tại quận Thanh Xuân. Ảnh cắt từ clip

Năm 2020, ở phố Lý Nam Đế vào chiều 15/9 diễn ra vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận nhất trong năm. Một người phụ nữ mặc áo chống nắng màu xanh và đội mũ bảo hiểm đi xe ôm đuổi theo và chặn đường chiếc sang Lexus 570. Sau khi chặn được chiếc xe này chị đã đánh người phụ nữ mặc váy đen được cho là bồ của chồng chị. Khi chứng kiến cảnh tượng trên, người chồng quay ra đánh vợ để cô nhân tình tháo chạy.

Tại Hải Phòng, một vụ đánh ghen xảy ra tại huyện Tiên Lãng khiến nhiều người chứng kiến phải lắc đầu ngao ngán.

Cụ thể, sự việc xảy ra tháng 5/2018. Phạm Thị M. cùng một số người khác đã chặn xe, lột hết quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc và lôi một người phụ nữ sống cùng xã đi "diễu" trên đoạn đường làng dài khoảng 300m. Các đối tượng đã quay video, rồi tung lên mạng xã hội Facebook hình ảnh trên.

Công an huyện Tiên Lãng xác định nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông tình ái. Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Công an huyện Tiên Lãng đã xử lý hình sự M. vì hành vi làm nhục người khác.

Pháp luật chỉ cho phép đối thoại

Trả lời VietNamNet, luật sư Nguyễn Thanh Hải (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc đánh ghen là trường hợp xảy ra phổ biến khi hôn nhân không hạnh phúc và có người thứ ba xen ngang. Sau mỗi lần đánh ghen thì đổ vỡ hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Bản thân người đi đánh ghen sẽ thiệt hại kép khi bản thân đang đúng lại thành sai.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Hải khẳng định "pháp luật chỉ cho phép đối thoại, hòa giải để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong hôn nhân". Việc đánh, làm nhục người khác vì ghen tuông là điều pháp luật nghiêm cấm.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải

Những ai cố tình đánh ghen, làm nhục người khác và các hành vi liên quan, theo ông Hải tùy theo mức độ, tính chất của hành vi và hậu quả thì người vi phạm sẽ chịu các chế tài về hành chính hoặc hình sự.

Việc đánh ghen tại các tuyến phố gây náo loạn có thể bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, người bị đánh ghen có quyền gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu xem xét xử lý những người đánh ghen về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

"Quá trình đánh ghen, nếu trường hợp bị hại có thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a đến điểm k, khoản 1, Điều 134 BLHS thì người đánh ghen sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Trong trường hợp không đủ mức độ thương tích để xử lý về tội cố ý gây thương tích thì vẫn có thể xem xét xử lý đối tượng đánh ghen về tội làm nhục người khác", luật sư Hải nhấn mạnh.

An Phương