Công an quận 5 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nạn nhân bị sát hại là bà L.H (SN 1967, là Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên Q.5). Người bị thương là 1 cô gái trẻ, chừng 25 tuổi, là nhân viên ở đây.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (ngày 4/12) trong chợ Kim Biên, ở đường Vạn Tượng, phường 13, quận 5, có 1 người đàn ông khoảng 45 tuổi mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng với bà H, là quản lý chợ Kim Biên. Bất ngờ người đàn ông này rút dao tấn công, đâm bà H gục và tử vong tại chỗ.

Nhân viên nữ chứng kiến vụ việc, đã xông vào can ngăn cũng bị người đàn ông quơ dao bị thương tích.

Những tiểu thương ở chợ Kim Biên đã xông vào tước đoạt hung khí, bắt giữ người đàn ông và trình báo Công an đến tiếp nhận.

Theo cán bộ Công an, diễn biến tâm lý của nghi phạm Jeong In Cheol trước và sau khi gây án rất phức tạp. Và Công an đang làm rõ có hay không một số người che giấu tội phạm?