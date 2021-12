Liên quan tới đoạn clip nữ sinh ăn cắp chiếc váy bị chủ shop đánh đập, cắt áo ngực lan truyền trên mạng, Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ.

Sáng 3/12 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh (khoảng 15 – 16 tuổi) trộm một chiếc váy ngắn ở một shop quần áo trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị chủ quán bắt được quả tang.

Nữ sinh không ngừng khóc lóc xin tha “em biết lỗi rồi chị ơi!” và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó. Chiếc váy trị giá 160.000đ, tuy nhiên chủ shop không bỏ qua. Nữ chủ quán này còn dọa quay clip đưa lên mạng.

Nữ sinh liên tục quỳ gối xin tha thứ (ảnh cắt từ clip)

Chủ shop dùng kéo đánh vào đầu, cắt tóc, cắt áo ngực của nữ sinh (ảnh cắt từ clip)

Có lẽ vì sợ bị quay clip đưa lên mạng nên thiếu nữ liên tục dùng mũ bảo hiểm che mặt, và không ngừng khóc lóc xin lỗi.

Một số người có mặt tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ shop cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh này.

Suốt đoạn clip, người phụ nữ liên tục lớn tiếng đe dọa, hành hung kéo bằng được chiếc mũ bảo hiểm ra để quay khuôn mặt cô gái.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Lam Sơn và Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc. Gia đình nhà nữ sinh cũng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

