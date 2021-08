Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh có 9 người bị nhiễm SARS-CoV-2, Nghệ An đã triển khai truy vết và phong tỏa nhiều địa điểm.

Sáng nay 16/8, CDC Nghệ An cho biết, trong 2 ngày qua, có 9 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến buôn bán ở chợ đầu mối Vinh. Trong đó, TP Vinh có 6 ca có lịch trình di chuyển phức tạp; Nghi Lộc; Hưng Nguyên và TX.Hoàng Mai mỗi địa phương 1 ca.

UBND tỉnh Nghệ An đã uỷ quyền cho các địa phương kể trên tổ chức phong tỏa, truy vết, áp dụng Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng địa điểm cụ thể.

Phong toả khu vực đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh trong đêm

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Cụ thể, phong tỏa khu vực bệnh nhân V.T.D. (SN 1988, trú tại khối 4, phường Quán Bàu) với 5 hộ dân liên quan. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, đây là bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người tại các quán ăn uống, cà phê…

Bước đầu xác định được 16 F1 liên quan đến bệnh nhân D.

Tại huyện Hưng Nguyên, ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng là P.T.V (SN 1984) bán hoa quả tại chợ Trung, xã Hưng Nghĩa, thường xuyên lấy hàng tại chợ đầu mối Vinh.

Xóm 17, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên bà con tập trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Từ 0h ngày 16/8, huyện Hưng Nguyên tiến hành phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại xóm 17 (xã Hưng Nghĩa) và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ xã này.

Các địa phương còn lại cũng đều tổ chức phong tỏa, truy vết và thông báo tất cả người dân từng đến chợ đầu mối Vinh từ ngày 31/7 - 14/8 thì liên hệ y tế để khai báo.

Tìm người đến địa điểm F0 xuất hiện

Cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An phát đi thông báo khẩn số 68 và 69, tìm người đến địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Những địa điểm trong thông báo gồm quán kem MIXUE, số 211, đường Lê Duẩn, TP Vinh trong khoảng 21h43 đến 21h44 ngày 12/8. Quán cháo dinh dưỡng gần Công an phường Vinh Tân, đường Ngô Đức Kế, TP Vinh từ 8h đến 9h ngày 7/8. Quán bún chả bà Hạnh, đường Hồ Xuân Hương, TP Vinh, từ 7h đến 8h ngày 11/8.

Siêu thị Big C Vinh, số 2, đường Trần Phú, TP Vinh từ 19h30 đến 20h30 ngày 12/8. Chợ đặc sản, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, từ 31/7 đến 14/8. Chợ Hôm, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, từ ngày 31/7 đến 14/8.

Quán Cà phê số 187, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, từ khoảng 20h đến 21h ngày 1/8.

Điện máy Hương Giang, đường Trần Phú, từ khoảng 20h đến 21h30 ngày 7/8. Đền Hồng Sơn, TP. Vinh, từ khoảng 16h đến 18h ngày 08/8. Quán Trà Dâu, số 365 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, khoảng 19h đến 21h ngày 13/8.

Quán cà phê phố mới, số 54, đường số 1, khu đô thị mới Vinh Tân, từ khoảng 9h đến 9h30 ngày 12/8. Quán Hoa Tuấn, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Vinh từ 11h đến 12h ngày 12/8.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị tất cả công dân đã từng đến những địa điểm này liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.

Quốc Huy