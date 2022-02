Một nhóm thanh niên ở Bình Định đi ô tô 16 chỗ, mang theo hung khí, hẹn hỗn chiến trong đêm. Hậu quả, một thanh niên bị chém tử vong.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp Công an thị xã An Nhơn tiến hành bắt giữ một số đối tượng và kêu gọi các đối tượng khác đang lẩn trốn trình diện để điều tra vụ hỗn chiến trên địa bàn khiến một người tử vong.

Nhóm thanh niên đi xe ô tô chở theo hung khí đến điểm hẹn "huyết chiến" (Ảnh: Cắt từ Clip).

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, khoảng 21h45 tối 14/2, trên Quốc lộ 19 đoạn thuộc thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, nhóm thanh niên ở thị xã này gồm Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, trú xã Nhơn Thọ), Nguyễn Quốc Tý (30 tuổi, trú phường Nhơn Hòa), một số thanh niên khác và nhóm của Lâm Tiến Hậu (26 tuổi, trú xã Nhơn Tân) cùng 10 thanh niên hẹn đánh nhau.

Vụ hỗn chiến này khiến Nguyễn Minh Sang bị nhóm "đối thủ" chém trọng thương và tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 21h43 tối 14/2, có 3 thanh niên cùng đi trên xe máy đến điểm hẹn tại địa điểm nói trên. Cùng lúc này, một ô tô 16 chỗ màu trắng cũng chạy tới và dừng lại.

Trên xe ô tô có khoảng 10 đối tượng xuống xe cầm theo hung khí rồi xông vào xô xát. Sau đó, nhóm người đi trên ô tô dùng phảng phát bờ (rựa) chém nhiều nhát vào một thanh niên khiến người này gục xuống bên đường.

Sau khi chém thanh niên gục xuống đường, nhóm thanh niên leo ô tô rời khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ Clip).

Trước đó, tối 8/2, tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũng xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên gồm 22 người. Hậu quả, một thanh niên 18 tuổi bị chém vào cổ và tử vong trước khi được đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu.

Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố, bắt tạm giam 19 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định nổi lên một số vụ việc băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, trong đó có nhiều đối tượng mới chỉ 16 tuổi.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, từ cơ sở đến cấp tỉnh phải nắm rõ các nhóm thanh niên hư tại địa phương, từ khi có manh nha, biểu hiện thì phá án ngay từ đầu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục từ nhà trường đến gia đình, trong quản lý xã hội.

"Hiện lực lượng Công an ở các xã, phường còn mỏng, trụ sở làm việc của Công an xã thì không có. Trong khi đó, lực lượng liên tục phải chuyển đổi địa bàn nên việc nắm chắc địa tình hình bàn cần có quá trình. Bởi vậy, có những vụ việc thanh niên tụ tập đánh nhau, nhưng lực lượng chức năng chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn", một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Theo Dân trí