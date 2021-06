Ông Tất Thành Cang và một số người đang bị điều tra trong 7 vụ việc. Và đây là vụ thứ hai ông Tất Thành Cang bị khởi tố.

Một nguồn thông tin cho hay, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm bốn bị can liên quan đến vụ bán rẻ 32ha đất công cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bốn bị can này gồm: ông Tất Thành Cang - nguyên Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM, ông Phạm Văn Thông - nguyên Phó chánh Văn phòng Thành uỷ, ông Huỳnh Phước Long - nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn thuộc Văn phòng Thành uỷ và ông Phan Thanh Tân - nguyên Phó chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Ông Tất Thành Cang - nguyên Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM

Cả bốn ông này đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Trong số này, chỉ có ông Tân được giải quyết cho tại ngoại, hầu tra. Còn ba người đang bị tạm giam vì bị khởi tố trong một vụ án khác trước đó.

Trước đó, giai đoạn đầu tháng 1/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, gọi tắt là công ty Tân Thuận) về tội danh nói trên.

Tiếp tục, cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố thêm bốn bị can khác là phó TGĐ, kế toán trưởng, cán bộ kiểm soát của Công ty Tân Thuận, cùng về tội danh.

Vụ bán rẻ 32ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 10 bị can

Theo điều tra, khu đất 32ha ở xã Phước Kiển là đất đã đền bù, giải toả thuộc diện công sản của Văn phòng Thành uỷ TP.HCM giao cho công ty Tân Thuận (100% vốn Nhà nước) quản lý.

Tuy nhiên, đầu tháng 6/2017, công ty này ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy. Khi phát hiện vụ việc, cuối tháng 12/2017, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng để làm rõ các sai phạm.

Sau đó, Ban thường vụ Thành ủy kết luận, việc ký hợp đồng chuyển nhượng là không đúng thẩm quyền, sai quy định.

Bước đầu xác định, tổng giá trị chuyển nhượng khu đất là 419 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2), trong khi giá trị thực tế theo thị trường là hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong vai trò này, bước đầu cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Tất Thành Cang, khi đó giữ cương vị là Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM.

Cụ thể, giai đoạn đó Thành uỷ TP.HCM đang trống chức danh Bí thư Thành ủy. Ông Tất Thành Cang với cương vị là Phó bí thư thường trực Thành ủy giữ vai trò điều hành chính.

Ông Cang đã chấp thuận chủ trương cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất không đúng quy định, không đúng thẩm quyền. Ông Tất Thành Cang thậm chí không báo cáo Thường vụ Thành ủy trước khi có quyết định chấp thuận chủ trương trên.

Trong phi vụ trên, ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty Tân Thuận) với vai trò là người lãnh đạo công ty Tân Thuận chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo thực hiện, đề xuất bán khu đất. Và nhiều thuộc cấp của hai ông này cũng chịu trách nhiệm liên đới.

Những cá nhân khác như: ông Phạm Văn Thông, Huỳnh Phước Long, Phan Thanh Tân có vai trò đề xuất, tham mưu để ông Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương bán rẻ đất công.

Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra mở rộng vụ án trên.

Được biết, hiện Công an TP.HCM đang điều tra nhiều vụ việc do Thanh tra TP.HCM chuyển sang. Trong đó, ông Tất Thành Cang và đồng phạm đang bị điều tra trong 7 vụ việc.

Vụ gần đây nhất là ông Tất Thành Cang bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, trong vụ sai phạm ở Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (tức Sadeco) bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim để doanh nghiệp Nhà nước rơi vào tay tư nhân. Vụ án này đã có kết luận điều tra bổ sung và sẽ sớm đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Linh An