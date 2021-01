Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách 7 vụ việc được chuyển giao từ Thanh tra TP.HCM để mở rộng điều tra. Ông Tất Thành Cang và nhiều cá nhân khác có liên quan đều đang bị điều tra trong cả 7 vụ việc này.

Đến nay, liên quan đến vụ án Công ty Nguyễn Kim mua rẻ 9 triệu cổ phần của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ hành vi của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM và 18 cá nhân liên quan.

Trong vụ việc này, kết luận điều tra xác định, thiệt hại do ông Tất Thành Cang và đồng phạm gây ra là hơn 940 tỷ đồng.

Ông Tất Thành Cang và 18 người khác bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ngoài ra, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị truy nã quốc tế đối với bị can Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, tách vụ án, khi nào bắt giữ được sẽ xử lý sau.

Ông Tất Thành Cang chịu trách nhiệm trong nhiều sai phạm kinh tế xảy ra tại các doanh nghiệp Nhà nước do Thành uỷ TP.HCM quản lý

Đáng nói trong quá trình điều tra, CSĐT Công an TP còn phát hiện thêm nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Tề Trí Dũng - Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), Chủ tịch HĐQT Sadeco, ông Tất Thành Cang và các đồng phạm khác. Ít nhất 7 vụ việc do Thanh tra TP chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.

Có hai vụ việc thanh tra chuyển giao theo kết luận Thanh tra số 33 kết luận về một số sai phạm xảy ra tại IPC và Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đó là, việc IPC hợp tác với Công ty CP đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu - Long An.

Và việc phát hành 40 triệu cổ phiếu của Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc để tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước, Công ty TNHH Thẩm định giá MHD có dấu hiệu sai phạm.

Ông Tề Trí Dũng liên quan đến nhiều vụ việc đang bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra

Cụ thể 4 vụ việc

Có bốn vụ việc khác thanh tra chuyển theo kết luận Thanh tra số 14 về việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hoá, thực hiện đầu tư dự án, góp vốn liên doanh tại IPC và các công ty có vốn góp của IPC. Bốn vụ việc này gồm:

"Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" của Tề Trí Dũng và các cá nhân tại IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu tái định cư An Phú Tây.

Việc thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành Công ty CP tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL, không tuân thủ quy định và các sai phạm cổ phần hoá tại Công ty CP tiếp vận Đông Sài Gòn.

Việc thực hiện dự án Long Thới và chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá trị thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho IPC, vốn Nhà nước.

"Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" trong việc chuyển nhượng Dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2.

Ngoài ra, bị can Tề Trí Dũng có dấu hiệu “Tham ô tài sản” trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho HĐTV.

Cả 7 vụ việc này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, đến nay đã hết thời hạn điều tra mà chưa có kết luận giám định, kết luận định giá tài sản, kết luận cung cấp tài liệu của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định rõ, còn một số tình tiết cần tiếp tục điều tra làm rõ xác định có phạm tội hay không.

Cơ quan CSĐT ra quyết định tách các vụ việc để điều tra, xử lý sau.

Được biết, ông Tất Thành Cang giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM từ ngày 5/2/2016 đến 7/1/2019. Theo quy chế, ông Cang phụ trách một số lĩnh vực, trong đó có “chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ được Ban thường vụ Thành ủy thông qua, việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ…”.

Do đó, trong các vụ việc có dấu hiệu sai phạm kinh tế tại các doanh nghiệp Nhà nước, do Thành uỷ TP.HCM quản lý, nếu cơ quan CSĐT làm rõ thì có phần trách nhiệm của ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang đổ tội, cho rằng bị lừa bằng tài liệu giả Ông Tất Thành Cang khai báo, bị lãnh đạo của Sadeco và những người đại diện vốn Thành ủy làm giả tờ trình, báo cáo không trung thực, che giấu thông tin khi xin ý kiến.

Linh An