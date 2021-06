"Có 141 công nhân làm chung dây chuyền với ca nghi nhiễm và đã được đưa đi cách ly. Hơn 400 công nhân làm cùng xưởng cũng được yêu cầu cách ly tại nhà" - bà Dung thông tin.

Cũng theo bà Dung, trong sáng nay HCDC phối hợp cùng y tế địa phương và Công ty Pouyen tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầng 1, khu C nơi ca nghi nhiễm làm việc, số lượng khoảng 1.100 người.

Sau khi lấy mẫu xong, các công nhân sẽ được công ty cho nghỉ việc tạm thời để tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Các phân xưởng khác trong công ty sẽ được lấy mẫu gộp.

Hiện khu vực nơi ca nghi nhiễm làm việc đã được y tế đến khử khuẩn. Đồng thời, quận Bình Tân yêu cầu công ty cho các bộ phận liên quan tạm nghỉ việc, cách ly tại nhà.

Công ty Pouyuen Việt Nam thuộc tập đoàn Pouchen, hoạt động từ năm 1996 với ngành nghề sản xuất chính là may mặc, giày thể thao. Đây là doanh nghiệp có số công nhân đông nhất TP.HCM hiện nay với khoảng 60.000 người lao động.

Còn theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Công ty Pouyuen Việt Nam đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào tối 8/6 do tiếp xúc gần với người chồng nhiễm Covid-19 được công bố vào trưa 9/6. Hai vợ chồng cư trú tại hẻm 1E, đường số 6, Khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Được biết, người chồng có tiếp xúc với BN 9096 tại nơi làm việc. BN 9096 là tiếp xúc gần của BN8737. BN 8737 được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa block C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP Thủ Đức) do có ca nghi nhiễm Covid-19 đang cư trú.