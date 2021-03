Ngày 21/3, nguồn tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Công an phường Tây Tựu vừa phát hiện một hộ dân trồng cây anh túc tại vườn nhà.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tây Tựu phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Trần Thành (sinh năm 1969, trú tại tổ dân phố Thượng 1, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đang trồng nhiều cây anh túc.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng công an kiểm đếm có 365 cây cao gần 1m, nở hoa, một số cây đã có quả.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành lập biên bản phá dỡ khu vườn trồng cây anh túc, đồng thời thu giữ, niêm phong số tang vật trên.



Tại cơ quan công an, ông Đặng Trần Thành khai nhận mua số cây giống này trên mạng xã hội và trồng với mục đích lấy cây dùng ngâm rượu. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tích cực điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

