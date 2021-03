Uống rượu cây anh túc, tài xế đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình bị phát hiện dương tính với ma túy.

Ngày 17/3, đại diện lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 tài xế điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.

Tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo đó, chiều 16/3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội 3 do Đại úy Phạm Trọng Duyệt làm Tổ trưởng phối hợp với Trung tâm giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kiểm tra xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tại Km188 +300 theo kế hoạch cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy của Bộ Công an

Đến 15h30, tổ công tác dừng ô tô 7 chỗ BKS 30F-925.XX. Qua test nhanh ma túy, tổ công tác phát hiện lái xe Ma A. T. trú tại Long Biên, Hà Nội dương tính với ma túy. Thừa nhận với tổ công tác, tài xế này cho biết đã uống rượu cây anh túc.

Theo tổ công tác, căn cứ Nghị định 100 của Chính phủ, hành vi điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, tài xế T. sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đình Hiếu