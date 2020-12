Công an đang làm rõ về thi thể nữ có phần đầu bị biến dạng, mất cánh tay phải và đang trong giai đoạn phân huỷ trên sông Sài Gòn.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, điều tra thi thể 1 người phụ nữ vừa phát hiện trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, 13h30 chiều nay (2/12), người dân tá hoả khi phát hiện thi thể người trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Người dân gọi điện nhờ ông Ba Chúc (chuyên vớt xác, cứu người trên sông Sài Gòn) để di chuyển thi thể trên vào bờ và trình báo Công an.

Khi có mặt tại hiện trường, Công an ghi nhận, thi thể trên là nữ giới, chừng 35 tuổi, đang trong giai đoạn phân huỷ. Đáng nói phần đầu thi thể bị biến dạng và mất cánh tay phải.

Thi thể nạn nhân chỉ mặc chiếc áo ngực và quần thun màu vàng.

Hiện Công an đang xác minh về lai lịch nạn nhân cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

