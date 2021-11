Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành, nhiều thanh thiếu niên vẫn bất chấp xuống đường đua xe trái phép. Đáng chú ý, những “quái xế” tuổi teen xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ liều lĩnh gia tăng.

Liên tiếp bắt giữ nhóm đua xe trái phép

Thời gian qua, công an ở nhiều tỉnh, thành đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm có hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Trong đêm 21/11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ gần 40 thanh, thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. 17 người đang được cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự với hành vi đua xe trái phép.

Các "quái xế" bị bắt giữ tối 21/11

Trước đó, lúc 1h ngày 17/7 tại tỉnh Quảng Ngãi, Phòng CSGT thành phố phải nổ súng trấn áp nhóm 8 người, tạm giữ 25 xe máy. Thấy lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, nhóm này đã liều lĩnh đi ngược chiều hoặc tăng ga lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại Vĩnh Phúc, trong nhiều tuần liên tiếp, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Đảo bắt giữ một nhóm thanh niên có dấu hiệu tụ tập, lạng lách, đánh võng. Nhóm thanh niên gồm 15 đối tượng đi trên 13 xe mô tô. Tại thời điểm kiểm tra, nhóm thanh niên này che biển số xe, lái xe dàn hàng ngang, nẹt pô tạo ra những âm thanh khó chịu.

Điều đáng lo là tình trạng “quái xế nhí” có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong đêm 21/11, qua phân loại ban đầu của Công an Hà Nội, 23 người điều khiển 20 xe máy có dấu hiệu đua xe trái phép có tuổi đời còn khá trẻ. Nhiều thanh thiếu niên mới 14 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng đã “đầu trần” kẹp ba, kẹp bốn đua tốc độ.

Đây cũng là độ tuổi tiếp cận với mạng xã hội thường xuyên, biến nơi đây trở thành phương tiện cho việc hẹn đua xe trái phép. Phương thức hết sức tinh vi, kín đáo khiến lực lượng chức năng khó phát hiện.

Xe máy được nhóm "quái xế" tháo bỏ biển kiểm soát

Tháo toàn bộ yếm xe để lạng lách, đánh võng dễ hơn

Đáng nói hơn, ngay tại Hà Nội, dù trong bối cảnh các lực lượng căng mình phòng chống dịch, tại thời điểm thành phố giãn cách cũng đã xuất hiện những nhóm đua xe đêm.

Khi đó, đã có những bản án thích đáng với các đối tượng thanh, thiếu này, điển hình như nhóm “quái xế” bốc đầu, lạng lách, đánh võng quanh hồ Gươm khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội (tháng 4/2021). Hai cô gái sinh năm 2003 bị tuyên phạt 5 tháng tù giam, 8 người còn lại chịu mức án từ 5 đến 16 tháng tù.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh của pháp luật, cũng cần phải nâng cao trách nhiệm giáo dục của bậc phụ huynh với chính con em mình.

Đình Hiếu