Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”, “cực Nam bất khuất, kiên trung”, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu…”

Sáng 4/8, Quân khu 7 đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong hai ngày.

Đại hội Quân khu 7 lần thứ X, dấu ấn của nhiệm kỳ đổi mới

Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng hơn 298 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên của Quân khu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt; tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Đại hội

Toàn Quân khu luôn thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, gắn bó máu thịt với nhân dân, thủy chung với bạn bè quốc tế, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng thành tích Đảng bộ Quân khu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ Quân khu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Tiếp tục triển khai đưa dân lên biên giới, xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất nhận thức ý chí và hành động.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (áo trắng) cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 xem biểu diễn khí tài

Bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ, Quân khu 7 cũng giới thiệu các loại vũ khí, khí tài quân sự đã cải tiến để phù hợp nhiều bối cảnh tác chiến khác nhau.

Hồ Văn