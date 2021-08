Liên quan đến vụ 6 chiến sĩ công an ở Quảng Trị phải nhập viện vì bị đánh khi hỗ trợ xe chở thiết bị thi công dự án điện gió, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ xử lý nghiêm.

Chiều 24/8, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nắm được thông tin nhiều chiến sĩ công an bị thương khi tham gia hỗ trợ công ty thi công điện gió vận chuyển thiết bị vào công trường.

UBND tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Hướng Hoá điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng gây rối, tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Xe vận chuyển cánh quạt gió vào lắp đặt tại các dự án

Theo ông Đồng, quan điểm của UBND tỉnh Quảng Trị rất rõ ràng. Luôn tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp đến Quảng Trị đầu tư nhằm phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời quan tâm, hỗ trợ người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Trong quá trình triển khai các dự án, trong đó có dự án điện gió, có thể gặp những vướng mắc giữa doanh nghiệp với người dân thì cần cùng nhau tháo gỡ, tìm tiếng nói chung.

Một cán bộ công an bị thương

Nếu cá nhân, tổ chức, đối tượng nào sai thì phải xử lý nghiêm trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong vụ việc 6 chiến sĩ công an phải nhập viện này cũng không ngoại lệ.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo công an huyện điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối an ninh trật tự trong vụ việc này.

Trưa nay (24/8), ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá cùng lãnh đạo Công an huyện Hướng Hoá đã vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để thăm, động viên 6 chiến sĩ công an bị thương.

Ông Vân cho biết, vụ việc gây rối an ninh trật tự ở xã Húc phải sớm được làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Một số người dân tụ tập gây mất trật tự tại các dự án điện gió

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 20h tối qua (23/8), xe vận chuyển cánh quạt điện gió vào dự án điện gió Tài Tâm - Hoàng Hải. Lực lượng công an xã, cảnh sát cơ động của tỉnh tham gia bảo vệ đoàn xe vào công trường.

Khi xe chở cánh quạt gió đang di chuyển trên tỉnh lộ 587 (hướng từ thị trấn Khe Sanh đến xã Húc) thì bị vướng cây ở một khúc cua.

Khi lực lượng công an, chính quyền đang thương lượng giúp công ty điện gió với các hộ dân để giải toả vướng mắc thì có hàng chục đối tượng đã ném đá, gậy gộc, chai thuỷ tinh vào lực lượng công an khiến 8 chiến sĩ bị thương, trong đó 6 người phải nhập viện.

