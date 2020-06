Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập ngày 15/1/2020. Bộ Công an thành lập đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Giống ngựa có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt. Sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn... Đặc biệt, giống ngựa này phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình rất phức tạp, khi các phương tiện ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng không thể cơ động bằng; tham gia đấu tranh truy bắt các đối tượng truy nã ẩn náu, lẩn trốn tại các khu vực rừng núi, vùng biên giới. Đây cũng là giải pháp có hiệu quả cao trong vận chuyển quân trang, quân lượng phục vụ triển khai phương án tác chiến, hành quân dã ngoại trong thời gian dài. Ngoài ra kỵ binh cũng phục vụ cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình phức tạp; tổ chức đội hình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại các thành phố, các điểm đến du lịch. Trong công tác chăn nuôi đảm bảo sức khỏe, đàn ngựa đã sinh sản được 4 con ngựa đực, trọng lượng sơ sinh từ 23 - 28kg, tăng tổng số đàn ngựa lên 100 con. Các lực lượng huấn luyện đã nhanh chóng thuần hóa và làm chủ được 65/71 ngựa hoang dã, nắm chắc các kỹ năng cơ bản và nâng cao.