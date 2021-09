Cơ quan an ninh điều tra khởi tố 21 vụ xâm phạm an ninh quốc gia

Cơ quan an ninh điều tra các cấp đã khởi tố 21 vụ (bằng về số vụ so với năm trước), 28 bị can (giảm hơn 40%) phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần xử lý nghiêm các đối tượng.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 của Chính phủ gửi đến phiên thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp vào sáng 6/9 cho thấy, các cơ quan đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước, tung tin giả gây hoang mang dư luận.

Lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong phòng, chống dịch để xuyên tạc

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra các cấp đã khởi tố 21 vụ (bằng số vụ so với năm trước), 28 bị can (giảm hơn 40%) phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần xử lý nghiêm các đối tượng. Tuy nhiên, tình hình an ninh quốc gia còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các đối tượng phản động lưu vong, đối tượng chống đối trong nước gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là nhằm vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời, các đối tượng lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Huấn để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước vào ngày 10/8. Ảnh: CAND

Bên cạnh đó, an ninh mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là hoạt động tấn công, phát tán mã độc, phần mềm gián điệp mạng nhằm vào hệ thống cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Cụ thể, đã phát hiện 1.555 trang thông tin điện tử có tên miền “.vn” bị tin tặc tấn công, chèn biệt danh, thông điệp tin tặc, trong đó có 412 trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, Chính phủ cho biết, trong năm 2021, cơ quan chức năng đã phát hiện 7.092 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (tăng gần 22%) với 6.533 đối tượng (tăng gần 24%), 62 tổ chức (tăng hơn 226%, trong đó có 10 pháp nhân thương mại). Riêng tội phạm tham nhũng đã phát hiện 297 vụ (tăng gần 24%), 528 đối tượng (tăng hơn 3%).

Điểm nổi bật được Chính phủ chỉ ra là đã chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, nhận diện vi phạm, chọn đúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Trong đó đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực y tế như: Vụ tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La…; trong lĩnh vực giáo dục như vụ án tại Sở GD&ĐT Thanh Hoá, Quảng Ninh… Việc này có tác dụng răn đe, lan toả, phòng ngừa chung trên cả lĩnh vực.

Xử lý nghiêm “bảo kê”, bao che cho hoạt động phạm tội

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, cơ quan chức năng đã điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trong các cơ quan chức năng “bảo kê”, bao che cho hoạt động phạm tội kinh tế, buôn lậu. Cụ thể, vụ án buôn lậu xăng dầu tại Đồng Nai đã khởi tố Ngô Văn Thuỵ, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

Hay như vụ án sản xuất sách giáo khoa giả tại Hà Nội đã khởi tố Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường Hà Nội và 4 đối tượng Cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Phiên họp của Ủy ban Tư pháp sáng nay

Chính phủ nhận định tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp, nhất là các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai gây thất thoát tài sản lớn. Cùng với đó là các vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã hội hoá y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, trốn thuế, tiêu cực, tham nhũng “vặt” trong thực hiện các thủ tục hành chính…

Điểm đáng chú ý là tội phạm gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, trong đó có lực lượng công an tăng đột biến trong năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do các quy định về phòng, chống Covid-19, nhất là trong các khu vực thực hiện giãn cách xã hội khiến cho một bộ phận người dân có tâm lý chống đối.

Vẫn còn một bộ phận người dân thiếu hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật còn kém, bị các đối tượng chống đối lợi dụng kích động. Đặc biệt, công tác xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ có thời điểm chưa nghiêm, nhất là trong phòng, chống Covid-19, chưa tạo tính răn đe cần thiết...

Vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu đúng, hiểu rõ các quy định của pháp luật; qua đó đồng lòng ủng hộ cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, dù số vụ chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng còn ở mức cao song đã từng bước được kéo giảm so với năm 2020 (số vụ chống người thi hành công vụ đã giảm hơn 9%, số vụ chống lực lượng công an giảm hơn 14%).

