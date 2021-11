Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ khi tiếp nhận tin báo tội phạm

Quốc hội chiều nay (12/11) đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự với 468 ĐBQH tán thành (chiếm 93,79%).

Một số nội dung sửa đổi đáng chú ý trong bộ luật là về quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm như công an phường, thị trấn, đồn công an.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết đa số ĐBQH tán thành quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trên cơ sở quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc triển khai Đề án bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đến nay, các cơ quan chức năng đều đánh giá lực lượng công an xã có đủ năng lực, điều kiện để thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm nếu được giao nhiệm vụ.

Việc giao thêm trách nhiệm cho công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xử lý kịp thời, nhanh chóng các vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Vì vậy, theo bà Nga, việc sửa đổi này có căn cứ áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật cũng bổ sung căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, đa số ý kiến ĐBQH tán thành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, truy tố, nhất là những hoạt động phải tiến hành trực tiếp tại thực địa (như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám xét nơi ở, nơi làm việc...).

Việc giao thêm trách nhiệm cho công an xã trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm sẽ không tháo gỡ hết những khó khăn này.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh trong giai đoạn xét xử. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho hay, dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, mà còn ảnh hưởng đến giai đoạn xét xử (gồm cả các vụ án hình sự, dân sự, hành chính).

Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xét xử thì không chỉ sửa Bộ luật Tố tụng hình sự, mà còn phải sửa cả Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính.

Vì vậy, để kịp thời khắc phục những khó khăn, đồng thời không dẫn tới việc tạm đình chỉ, kéo dài thời gian giải quyết vụ án, nhất là kéo dài thời gian tạm giam bị cáo, Tòa án nhân dân tối cao đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết cho phép Tòa án được tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2021.

