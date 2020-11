Chính phủ sẽ quy định đấu giá biển số xe được thực hiện thông qua các công ty đấu giá chuyên nghiệp, hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung lớn, nội dung còn nhiều ý kiến tham gia của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Chính phủ vừa gửi Quốc hội có nêu về việc đấu giá biển số xe.

Bán đấu giá biển số xe trên mạng

Cụ thể, báo cáo Chính phủ nêu rõ căn cứ pháp lý và thực tiễn quy định đấu giá biển số xe gồm có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 127 năm 2017, thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng Đề án đấu giá biển số xe ô tô.

Trước đó, xuất phát từ nhu cầu của người dân, Bộ Công an đã hai lần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá và thu lệ phí cấp biển số xe tự chọn.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được Quốc hội thảo luận ở hội trường vào chiều 16/11.

Năm 1993, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn.

Năm 2008, Công an một số địa phương như: Bình Dương, Nghệ An, Hà Nội, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an về việc đấu giá biển số xe, sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá biển số xe.

Qua hai lần tiến hành thí điểm việc đấu giá biển số xe và cấp biển số xe theo sở thích nhưng phải tạm dừng lại do còn vướng về cơ sở pháp lý.

Về tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Công an đã thành lập nhiều đoàn công tác để nghiên cứu, tìm hiểu tại một số nước như Mỹ, Nga, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Myanmar, Hàn Quốc, Trung Quốc… cho thấy một số nước có thực hiện cấp biển số xe bằng hình thức cho người dân tự chọn trong danh sách các biển số xe theo sở thích đã được liệt kê và phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí đã quy định hoặc tổ chức đấu giá.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe là cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá biển số xe thông qua hệ thống phần mềm quản lý biển số xe và bán đấu giá trên mạng internet.

Về tổ chức thực hiện, việc đấu giá biển số xe sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản để cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh tiêu cực trong quá trình đấu giá.

Chính phủ sẽ quy định đấu giá biển số được thực hiện thông qua các công ty đấu giá chuyên nghiệp hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật.

Trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe

Việc quy định trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe thời gian qua được dư luận quan tâm và cho rằng đây là một biện pháp quản lý nhà nước cần thiết và hữu hiệu trong tình hình hiện nay. Đồng thời quy định trong 12 tháng người lái xe không bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm nhằm khuyến khích người lái xe nâng cao và có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Việc này đã được Nghị định số 15/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định: “Đánh dấu số lần vi phạm trên giấy phép lái xe”.

Nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới như: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Campuchia... đều có quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người lái xe khi có các hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông.

Để triển khai quy định này, theo dự thảo Luật, Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện. Tinh thần là việc trừ điểm được thực hiện khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với hành vi vi phạm có quy định trừ điểm).

Thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm, thu hồi giấy phép lái xe đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà cho người vi phạm, theo hướng ứng công nghệ thông tin, số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính, hệ thống tự động trừ điểm (không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người có thẩm quyền xử phạt và người vi phạm) nên sẽ không phát sinh tiêu cực; không trùng chéo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, khi sửa Nghị định số 100/2019 sẽ quy định áp dụng nhiều hơn hình thức trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm, giảm số lượng các hành vi bị áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (chỉ những hành vi nào có tính chất, mức độ nguy hiểm, có nguy cơ cao dẫn đến mất an toàn giao thông cần thiết phải tước thì mới quy định tước).

Quy định này bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, có tính tiến bộ, nhân văn và có tác dụng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông.

Thu Hằng