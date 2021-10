Huyện quá tải nên giao công an xã giải quyết việc tố giác tội phạm

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, việc bổ sung trách nhiệm cho công an xã trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm sẽ giúp giảm áp lực cho công an huyện hiện đang quá tải.

Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nhiều ĐBQH quan tâm đến nội dung của dự thảo luật về bổ sung trách nhiệm cho công an xã trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình) phát biểu đầu tiên phiên thảo luận, ông ủng hộ cả 2 đề xuất này và đưa ra nhiều cơ sở cho quan điểm của mình.

Theo ông việc bổ sung nhiệm vụ cho công an xã trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm là cần thiết.

ĐBQH Nguyễn Tiến Nam phát biểu từ điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Công an xã là lực lượng thường trực gần dân nhất để nắm, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ nhân dân, luôn có mặt nhanh nhất, kịp thời nhất khi có vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra ở cơ sở...

ĐB tỉnh Quảng Bình cho biết hiện nay 100% xã được bố trí công an chính quy với khoảng 45.000 nhân sự được điều động, bố trí làm công an xã. Trong đó có trên 50% có trình độ đại học, gần 22% từng công tác tại các đội điều tra công an cấp huyện, trên 71% từng làm công tác điều tra hoặc liên quan đến công tác điều tra hình sự.

Đại tá Nam đánh giá nhân lực của công an xã rất lớn, đủ khả năng đáp ứng cho việc bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tương đương với công an phường, thị trấn.

Bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề này, ĐB Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng) cho rằng đây là quy định mới, cần được xem xét, đánh giá đầy đủ theo trình tự xây dựng luật thông thường.

Dẫn chứng thực tế từ Cao Bằng, bà An cho biết công an xã chính quy mới được thiết lập với mỗi địa bàn khoảng 5 người, nhưng địa bàn xã rộng, giao thông đi lại khó khăn. Các địa bàn rộng có những xã đi xuống các xóm mà phải đi bộ 2-3 tiếng.

ĐBQH Đoàn Thị Lê An (tỉnh Cao Bằng)

Trong khi đó, lực lượng công an xã được đưa về có chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau và phải đảm nhiệm rất nhiều việc, nên giao thêm nhiệm vụ mới cần xem xét, đánh giá kỹ về năng lực cán bộ, điều kiện cơ sở vật để chất đảm bảo tính khả thi.

“Nếu sau đánh giá nhận thấy chưa đáp ứng được ngay cần có lộ trình thực hiện về đào tạo, tập huấn cán bộ, trang bị cơ sở vật chất”, bà An góp ý.

Cũng tranh luận lại, ĐB Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) đề nghị Bộ Công an giải trình, tính toán về số lượng con người, khả năng chuyên môn của công an xã và các điều kiện cần thiết khác. Vì theo Luật Công an nhân dân, số lượng công an xã chỉ khoảng 3-5 người, trong khi công an phường có hàng trăm nhân lực mới có thể đảm nhận được nhiệm vụ này trong thời gian qua.

ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại phiên thảo luận.

“Chúng ta có hàng chục nghìn xã, nhưng chỉ cần vài xã, vài người thực hiện không tốt thì dư luận sẽ quan tâm ngay và có thể gây ảnh hưởng rất lớn”, ông Thịnh đồng tình chủ trương nhưng đề nghị chuẩn bị thêm các điều kiện khác.

Giải trình, làm rõ thêm về dự án luật, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cho biết, thời gian qua Bộ Công an đã tăng cường công an chính quy về xã khá nhiều, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu.

Hiện tại chỉ có công an phường, đồn công an được điều tra, xác minh ban đầu tin tố giác tội phạm, nhưng không có công an xã. Theo ông Trí, việc thêm công an xã vào để năng lực được phát huy nhằm giải quyết ngay tình huống tại chỗ, giảm áp lực cho công an huyện hiện đang quá tải.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tiếp thu, giải trình.

Qua dịch bệnh, thiên tai cho thấy đời sống xã hội phát sinh nhiều vấn đề, việc tăng cường trách nhiệm cho lực lượng cơ sở giúp giải quyết, góp phần đảm bảo, đảm an ninh trật tự xã hội trước mắt và lâu dài.

Trước băn khoăn của đại biểu về năng lực của lực lượng công an xã, Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng so với trước kia đã có chuyển biến nhiều, song cần quan tâm hơn, nhất là về đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát huyện sẽ có biện pháp nghiệp vụ để kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, xác minh sơ bộ của lực lượng công an xã, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Trần Thường