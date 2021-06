Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Sputnik V tại Việt Nam

Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Nga trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà nước Nga đạt được gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, các lãnh đạo nước Nga trong đó có bà Valentina Matvienko.

Nhấn mạnh nước Nga đã nỗ lực trong ứng phó, kiểm soát đại dịch Covid-19, đặc biệt là đã nghiên cứu, sản xuất được vắc xin phòng bệnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Liên bang Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vắc xin Sputnik V từ đầu năm nay và mới đây đã cam kết ưu tiên để Việt Nam tiếp cận 20 triệu liều vắc xin Sputnik V…

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Liên bang Nga hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin phòng Covid – 19 tại Việt Nam.

Làm hết sức mình để thúc đẩy hợp tác song phương

Chủ tịch Valentina Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang Nga sẽ nỗ lực làm hết sức mình để thúc đẩy hợp tác song phương. Nga là nước đầu tiên nghiên cứu và sản xuất được vắc xin phòng Covid – 19 có độ an toàn và hiệu quả cao.

Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam và Liên bang Nga cũng đang tích cực đàm phán về việc cung ứng nguồn vắc xin phòng Covid – 19. Liên bang Nga đang xem xét việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin Sputnik V trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, Liên bang Nga sẽ nỗ lực duy trì xu hướng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga. Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang nói riêng, Quốc hội Liên bang Nga nói chung thời gian qua phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương, triển khai tích cực các nội dung của Thỏa thuận hợp tác được ký từ năm 2012.



Trao đổi cụ thể về các định hướng và giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội và các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước.

Đồng thời tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt - Nga chuyển biến tích cực kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu chính thức có hiệu lực (10/2016) và hiện nay vẫn duy trì đà tăng trưởng, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 4,85 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2019, còn trong quy 1 năm 2021 đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2020 và còn rất nhiều tiềm năng cần được phát huy tương xứng với quan hệ chính trị, truyền thống tốt đẹp của hai bên.

Hợp tác năng lượng, đặc biệt dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt – Nga. Hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh kỹ thuật quân sự, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch và địa phương giữa hai nước đều phát triển năng động, đạt nhiều kết quả tích cực.

