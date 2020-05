Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cầm đầu, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có ký báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 8 vừa qua.

Trong số các kết quả Bộ Công an thực hiện có công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê, băng nhóm đòi nợ có tính chất “xã hội đen”, “bảo kê” vi phạm pháp luật

Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, nhất là những vấn đề dư luận xã hội bức xúc. Tỷ lệ điều tra, khám phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ việc liên quan đến tín dụng đen tăng lên đang kế so với thời điểm trước.

Cụ thể từ 2018 - 30/4/2019 đã khởi tố 214 vụ, 597 bị can trong khi chỉ 6 tháng đầu năm 2019 đã khởi tố 205 vụ, 382 bị can.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích"

Đặc biệt, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Dương) cầm đầu, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Trong đó có 4 đối tượng là cán bộ Trung tâm đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình với các tội danh Cố ý gây thương tích, Cưỡng đạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

11 chiến sỹ hy sinh, 10 cán bộ bị phơi nhiễm HIV

Về kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay, bao che tội phạm, Bộ Công an tiếp tục điều chỉnh, bố trí lực lượng Công an hướng về cơ sở và tăng cường cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Đồng thời, xây dựng lộ trình chính quy hóa lực lượng công an xã để nắm tình hình, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật.

Bộ Công an cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức. Lực lượng Công an đã đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương chính quy Công an xã, góp phần nắm và giải quyết tình hình ngay từ địa bàn cơ sở.

Tính tới thời điểm hiện tại, về cơ bản, các địa phương đã hoàn thành bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là lực lượng Công an còn diễn biến phức tạp, số vụ chống lại lực lượng Công an tăng 306% so với cùng kỳ, làm 11 chiến sỹ hy sinh, 66 người bị thương, 10 cán bộ bị phơi nhiễm HIV.

Theo Bộ Công an, những nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết và hoạt động chất vấn đã được giải quyết tốt, tình hình có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước nói chung, tại các thành phố lớn, các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để tuyên truyền, kích động biểu tình gây mất an ninh trật tự.

Số vụ phạm pháp hình sự vẫn diễn biến phức tạp, có lúc, có nơi gây bức xúc dư luận (như hoạt động của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, một số vụ giết người, cướp tài sản; cướp ngân hàng, tội phạm xâm hại trẻ em...); tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn ra phổ biến, nhưng việc phát hiện, xử lý chưa triệt để…

Phát hiện 168 đối tượng tham nhũng, chức vụ Trong thời gian qua, toàn lực lượng đã điều tra, khám phá 13.057 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 84%), bắt 30.276 đối tượng; triệt phá 598 băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 1.986 đối tượng truy nã; bắt, 3.123 vụ, 16.785 đối tượng cờ bạc. Đã phát hiện, bắt giữ 9.039 vụ (nhiều hơn 6,96% so với cùng kỳ năm 2019), 12.620 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 181,77 kg heroin; 1.849,32 kg và 783.971 viên ma túy tổng hợp; 614 kg thuốc phiện (ít hơn 6,88%); 113,15 kg cần sa). Đáng chú ý, lợi dụng dịch Covid-19, hoạt động buôn lậu, đầu cơ, làm giả các mặt hàng phòng chống dịch bệnh (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn) tăng mạnh, gây bức xúc dư luận. Các lực lượng đã phát hiện 3.273 vụ, 3.388 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm 53,34% so với cùng kỳ năm 2019; 79 vụ, 168 đối tượng về tham nhũng, chức vụ, giảm 21% về số vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Thu Hằng