Ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận nguồn cung vắc xin của châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dành ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận nguồn cung vắc xin hoặc chia sẻ vắc xin dôi dư.

Sáng ngày 8/9/2021 (giờ chiều Việt Nam) ngay sau khi đến Thủ đô Brussels bắt đầu chương trình thăm và làm việc tại Liên hiệp châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

EU mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác với Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng châu Âu hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm làm việc với Hội đồng châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu (EP) để trao đổi nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy hợp tác hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hỗ trợ nhau trong phòng chống Covid-19 và phục hồi sau đại dịch, củng cố hợp tác ASEAN và EU…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại EU lần này của đoàn Quốc hội Việt Nam sau một thời gian dài ảnh hưởng đại dịch và cho rằng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của việc thực thi hiệp định EVFTA. Sắp tới, hai bên cần khai thác hết tiềm năng to lớn mà hiệp định này mang lại.

Chủ tịch Charles Michel chia sẻ quan điểm về hoà bình và an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và khẳng định EU mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Vương Đình Huệ cảm ơn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã dành thời gian tiếp Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ông nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, thay mặt lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến châu Âu trong nhiệm kỳ mới thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với EU và EP.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, đặc biệt là kết quả triển khai Hiệp định EVFTA sau hơn 1 năm có hiệu lực cho thấy những lợi ích kinh tế to lớn cho cả hai phía, thương mại tăng 18% dù chịu nhiều khó khăn của đại dịch Covid-19.

Quốc hội Việt Nam đóng vai trò tích cực trong quá trình chuẩn bị, ký kết, phê chuẩn và thúc đẩy triển khai hiệu quả EVFTA, đã thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi và lộ trình gia nhập các Công ước cơ bản của ILO.



Để tăng cường hợp tác một cách toàn diện, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, ông Vương Đình Huệ đề nghị EC tiếp tục ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp hai bên và thúc đẩy Nghị viện các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam- EU (EVIPA).

Để hướng tới mục tiêu phát triển 2025, 2030, 2045, Viêt Nam mong muốn EU hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực EU có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển bền vững, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Cần tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu

Về hợp tác phòng chống Covid-19 và vắc xin, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vắc xin và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19. Ông cũng mong muốn Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dành ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận nguồn cung vắc xin của châu Âu, qua cơ chế COVAX hoặc chia sẻ vắc xin dôi dư, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị Covid-19 trong bối cảnh Việt Nam đang rất khó khăn do chủng mới delta gây ra.

Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh với năng lực của Việt Nam cũng như nhằm chủ động trong nguồn cung vắc xin trong nước và cung cấp cho khu vực, đề nghị EC ủng hộ hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam.

EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó Covid-19

Chia sẻ với những quan ngại của EU về thẻ vàng IUU đối với khai thác thủy sản của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội thông báo Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục và đã đạt những kết quả rất tích cực và đề nghị EC ủng hộ để Ủy ban Châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với Việt Nam.

Từ đó, góp phần bảo đảm sinh kế của ngư dân Việt Nam cũng như lợi ích của người tiêu dùng châu Âu, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi, hợp tác với EU trong vấn đề quyền con người trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EU và EP tại các cơ chế hợp tác đa phương; sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ EU – ASEAN tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU vừa ký kết.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, trong đó có vai trò rất quan trọng của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu. Trước mắt tạo điều kiện để thực thi hiệu quả EVFTA, thúc đẩy các thành viên phê chuẩn EVIPA.

EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó Covid-19 trong đó có việc viện trợ và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vắc xin cũng như thuốc điều trị và trang thiết bị y tế…

Hai bên cũng khẳng định sẽ cùng nhau trao đổi để giải quyết một số tồn tại như gỡ thẻ vàng thuỷ sản IUU , thu hẹp khác biệt về vấn đề quyền con người….

Ngoài ra, hai bên cùng cho rằng, trước tác động và hệ luỵ do Covid-19 và biến đổi khí hậu gây ra, cần tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu cũng như tham gia các nỗ lực và hành động chung ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ một khu vực ASEAN ổn định, hợp tác và thịnh vượng; duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982.

Thu Hằng