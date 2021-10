Theo ghi nhận sáng 24/10, tại tuyến đường từ TP Tam Kỳ lên xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) nơi đặt trạm thu phí Tam Kỳ (trạm thu phí của cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi) hàng nghìn xe bị ùn ứ...

Đây là lượng lớn xe lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận Quảng Nam thì phải lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Ninh ngập lũ.

Người dân ở phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ) cho biết, khoảng 6h sáng nay đã xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng nghìn phương tiện phải nhích từng tí một.

“Khi di chuyển quốc lộ 1A đến địa phận huyện Phú Ninh thì xảy ra tình trạng ngập. Để đảm bảo an toàn, CSGT đã rào chắn, tạm thời không xe qua và hướng dẫn các phương tiện di chuyển đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi để tiếp tục lưu thông.

Khi đến đường dẫn lên cao tốc do lưu lượng xe nhiều nên xảy ra ùn ứ, chúng tôi phải nhích từng tí một, mất thời gian rất lâu”, một tài xế cho hay.

Công Sáng

Vụ sạt lở xảy ra ở huyện Nam Trà My làm sập phần sau 6 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn, huyện đã sơ tán gần 180 hộ dân sống ở các khu vực nguy hiểm.