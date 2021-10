Sự cố này khiến hoạt động giao thông, giao thương trên tuyến đường huyết mạch từ Bình Định đi Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên bị ngưng trệ.

Khoảng 9h sáng 24/10, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 19C qua địa phận xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Bình Định) hốt hoảng khi một nhịp cầu Ngô La dài khoảng 3m bất ngờ bị đổ sập. Sự cố này khiến hoạt động giao thông, giao thương trên tuyến đường huyết mạch từ Bình Định đi Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên bị ngưng trệ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, ông Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, cho biết địa phương đã cử lực lượng tiến hành rào chắn hai đầu cầu, không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện trường cầu Ngô La bị sập

Theo ghi nhận, một đoạn cầu Ngô La bị sập có thể do ảnh hưởng bởi mưa to, nước chảy xiết. Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do trời vẫn mưa.

Theo ông Trần Văn Bài, ngay sau sự cố cầu Ngô La bị sập một đoạn, lãnh đạo Sở GTVT, UBND huyện Vân Canh đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, tìm hướng khắc phục. Dự kiến trong chiều nay, đơn vị chức năng sẽ khắc phục xong sự cố sập cầu để nhân dân đi lại.

22 người mắc kẹt trước dòng nước lũ được CSGT giải cứu trong đêm

Sáng 24/10, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) Trung tá Trần Minh Hiếu cho hay, đơn vị vừa giải cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt trước dòng nước lũ trong đêm.

Lực lượng chức năng “giải cứu” người và phương tiện trong đêm

Trước đó, khoảng 20h tối 23/10, 22 người dân và hơn 10 phương tiện đang bị kẹt trước dòng nước lũ tại Km 985+998, trên tuyến QL1 đoạn qua xã Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Dòng nước lúc này tràn ra đường do lũ từ thượng nguồn đổ về ngập sâu hơn 1m.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chuyên dụng tiếp cận khu vực người dân mắc kẹt. Sau hơn 3 tiếng giải cứu, 22 người dân (trong đó có 3 trẻ em) cùng 7 xe máy và 5 ô tô đưa đến nơi an toàn.

“Vì nước sâu hơn 1m nên việc đưa người qua đoạn lũ này được chúng tôi thực hiện cẩn thận để đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện cho bà con”, Trung tá Hiếu nói.

Công Sáng - Q.T