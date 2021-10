Vụ sạt lở xảy ra ở huyện Nam Trà My làm sập phần sau 6 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn, huyện đã sơ tán gần 180 hộ dân sống ở các khu vực nguy hiểm.

Khoảng 9h sáng 24/10, tại Tắc Pỏ (xã Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam) xảy ra sạt lở, làm sập phần sau của 6 nhà dân. Rất may, người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán bỏ chạy ra ngoài an toàn.

Anh Hà Đức Thịnh (thôn 1, xã Trà Mai) kể, khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra sau thì thấy đất đá đổ xuống. Lập tức anh gọi cả nhà bỏ chạy ra ngoài an toàn.

“Sạt lở làm thủng tường bếp và sập nhà vệ sinh, may mắn cả nhà an toàn. Mấy năm gần đây sau nhà chỉ sạt lở nhỏ, gia đình cũng nhiều lần lên phương án nhưng rất khó khắc phục. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà tôi đều tập trung ra phía trước để đảm bảo an toàn”, anh Thịnh nói.

Người dân bỏ chạy ra ngoài khi phát hiện sạt lở

Lượng lớn đất đá tràn xuống nhà dân, rất may vụ việc không có thiệt hại về người

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Trà Mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ di dời toàn bộ tài sản của 6 hộ nói trên đến nơi khác, đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng nguy cơ cao, đã được chính quyền cảnh báo từ trước.

“Hiện nay chúng tôi đã đưa 6 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến khu sơ tán tập trung, đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương hỗ trợ di dời tài sản, cung cấp thực phẩm cần thiết cho các hộ nói trên”, ông Mẫn thông tin.

Chính quyền huyện Nam Trà My hỗ trợ sơ tán 6 hộ dân trong vụ sạt lở đến nơi an toàn

Vị này thông tin thêm, hiện nay địa bàn huyện vẫn đang có mưa lớn, mực nước các sông đang lên nhanh. Chính quyền huyện đã chủ động di dời cho khoảng 177 hộ dân với gần 800 nhân khẩu...

Một người mất tích

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Văn Phúc cho biết, trên địa bàn xã vừa có một vụ người dân mất tích do mưa lũ.

Trước đó, lúc 19h ngày 23/10, anh Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi, trú thôn Cây Sanh, xã Tam Dân) trên đường đi làm về, đến khu vực ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn) đang bị ngập sâu, xe máy tắt máy không di chuyển được.

Lúc này anh Dương gọi điện thoại về cho người nhà giúp đỡ đưa anh về. Khi người nhà đến nơi thì chỉ thấy mỗi xe máy của anh Dương tại cầu ông Hiền (QL1).

Hình ảnh di dời người dân tại xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) sáng 24/10

Sạt lở đất đá làm sập một phần nhà ông Bùi Xuân Tú (thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tung tích anh Dương.

Cùng ngày, thông tin từ UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập một phần ngôi nhà của người dân.

Theo đó, rạng sáng ngày 24/10, hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống làm sập một phần ngôi nhà của ông Bùi Xuân Tú (thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh).

Được biết, gia đình ông Tú gồm 4 người đã được di chuyển đến nơi an toàn vào chiều hôm qua (23/10).

Hiện khu vực đồi núi sau lưng nhà ông Tú tiếp tục xuất hiện nhiều mảng đất đá nứt nẻ, khối lượng đất đá này có thể ập xuống nhà dân bất cứ lúc nào.

Chính quyền địa phương đã di dời 8 hộ dân gồm 24 khẩu tại khu vực này để tránh bị vùi lấp do sạt lở.

