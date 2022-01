Tết đến Xuân về ở châu Phi xa xôi cách Việt Nam hàng nghìn cây số, các cán bộ, chiến sĩ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đón cái Tết đầu tiên xa quê hương trong sự hào hứng và niềm xúc động cùng bạn bè quốc tế.

Để bảo đảm đón một cái Tết mang đậm nét truyền thống trong điều kiện dã chiến như ở Bentiu, Nam Sudan, đối với các thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) là cả một sự cố gắng lớn về quá trình chuẩn bị.

Trung tá Chử Đức Hiệp, Kỹ sư chạm nguồn BVDC 2.3 được Ban giám đốc Bệnh viện tin tưởng giao cho phụ trách công tác gói bánh cho hay, lúc đầu anh cảm thấy khá lo lắng về việc thiếu nguyên liệu cũng như đây là lần đầu tiên anh và các đồng đội phải gói bánh chưng bằng lá chuối, nhất là bánh chưng vuông, nhưng sau khi nghiên cứu và thực hiện thì bản thân đã thấy tự tin hơn rất nhiều.

Không khí gói bánh chưng đón Tết đầm ấm của các chiến sĩ mũ nồi xanh.

Các chiến sĩ dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị gạo, đỗ, thịt để tới giờ mọi người tới có nguyên liệu gói bánh. Anh chị em mỗi người một việc quây quần gói bánh chưng như một gia đình.

Ở Nam Sudan, người dân theo đạo Hồi không ăn thịt lợn nên thịt lợn ở đây hiếm và đắt. Năm nay do lũ lụt nên đa phần cây chuối ở ngoài dân chết hết và nếu còn thì tàu lá cũng nát tươm vì gió lớn.

Để bảo đảm vật liệu cho việc gói bánh chưng, bánh tét, đơn vị đã cử một tổ công tác di chuyển đến thủ đô Juba, cách địa bàn đóng quân hơn 900km để thu gom lá chuối tại các địa điểm bên trong căn cứ của Liên Hợp Quốc.

Những chiếc bánh tét tròn trịa và bánh chưng vuông vắn được gói rất khéo từ lá chuối.

Các bác sĩ bệnh viện chỉ quen cầm dao mổ nhưng khi gói bánh cũng rất tài.

Không có lạt mềm như ở Việt Nam nên phải dùng lá của cây bồn bồn vốn mọc hoang ở địa phương, xử lý bằng cách chẻ ra đem phơi nắng rồi luộc qua bảo đảm đủ độ dẻo dai để buộc. Rửa lá chuối cũng phải rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Lá được đem luộc qua trước rồi mới rửa và lau khô, tránh để bị rách, thiếu lá gói.

Các thành viên tham gia gói bánh mang rất nhiều tâm trạng, từ lo lắng việc thiếu nguyên liệu, cho tới háo hức mong chờ bánh chín và vỡ òa sung sướng khi nhận được thành quả là những chiếc bánh do chính tay mình làm thành công.

Sau 10 tiếng đơn vị háo hức chờ đón những chiếc bánh chưng ra lò, trong 100 chiếc bánh gồm cả chay và mặn 1 phần sẽ được giữ lại phục vụ Tết, một phần sẽ được tặng các đơn vị xung quanh để góp phần giới thiệu văn hoá và ẩm thực Tết của Việt Nam.

Bạn bè quốc tế hào hứng cùng tham gia trải nghiệm gói bánh truyền thống Việt Nam.

Cho thịt, cho đỗ, đổ gạo tuy lạ lẫm nhưng các sĩ quan quốc tế dễ dàng nắm bắt để lần đầu tiên gói những chiếc bánh chưng.

Ngoài các thành viên của đơn vị thì còn có có các bạn bè quốc tế đến thăm và cùng tham gia gói bánh, sau khi được cùng trải nghiệm các bạn đều có những đánh giá rất cao về bánh chưng và văn hoá Tết của người Việt Nam.

Trung tá Carlos người Paraguay, Quan sát viên quân sự chia sẻ: "Tôi rất vui vì được các bạn Việt Nam hướng dẫn gói bánh chưng. Khi nhìn các bạn gói bánh tưởng như rất đơn giản, nhưng khi tôi tự tay gói cho mình một chiếc bánh thì quả thật không dễ chút nào nhưng cuối cùng thì cũng đã thành công cùng với sự hỗ trợ của các bạn.

Tôi rất vui khi các bạn hứa sẽ tặng tôi chiếc bánh do chính tay tôi tự gói sau khi đã nấu chín. Một vài ngày tới, tôi sẽ được về nghỉ phép tại quê hương Paraguay và sẽ mang theo món quà này về quê hương để cả gia đình cùng thưởng thức. Chắc chắn đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với gia đình tôi".

Nồi bánh chưng đỏ lửa bên cây nêu giữa đất trời châu Phi.

Còn Thiếu tá Yaseen, người Pakistan, Quan sát viên quân sự nói về sự bất ngờ trước không khí vui tươi của các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến Việt Nam khi quây quần cùng nhau gói bánh chưng.

"Tôi có cảm giác như mỗi một người ở đây là một thành viên trong gia đình đang sum vầy bên nhau. Tôi đặc biệt ấn tượng khi được các bạn Việt Nam chia sẻ rằng để có được một chiếc bánh chưng, các bạn đã phải chuẩn bị rất công phu và cầu kỳ. Và tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng sau khi gói bánh, các bạn sẽ phải luộc bánh trong vòng 10 giờ đồng hồ. Ngoài ra, cách mà các bạn trang trí căn phòng để đón năm mới cũng rất ấn tượng, rất đẹp", Thiếu tá Yaseen hào hứng nói.

Các vị khách quốc tế đến Bệnh viện của Việt Nam còn bị thu hút bởi cây nêu cao 10m đủ màu sắc dựng trong khuôn viên bệnh viện và được nghe giới thiệu đây là một phong tục của người Việt Nam vào dịp Tết để xua đi những điều không may của năm cũ và mong một năm mới bình an, may mắn.

Thành quả sau giờ phút tỉ mẩn, miệt mài.

Các đoàn công tác của Liên Hợp Quốc khi đến thăm, làm việc tại bệnh viện Việt Nam vào dịp này đều rất ấn tượng với không khí chuẩn bị đón Tết của đơn vị. Họ gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện, mong muốn bệnh viện có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, đậm đà bản sắc Việt tại Bentiu, Nam Sudan và tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trần Thường