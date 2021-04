Tàu hộ vệ Akebono thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao thành phố Hải Phòng, từ 20 đến 22/4.

Sáng 20/4, Tàu hộ vệ AKEBONO thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng với 246 sỹ quan và thủy thủ đã cập Cảng container Tân Cảng Hải Phòng để làm công tác hậu cần, kỹ thuật và thăm xã giao thành phố từ ngày 20-22/4.

Đây là chuyến thăm theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản. Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động trao đổi, giao lưu và hợp tác quốc phòng giữa hai nước bị ngừng trệ.

Chuyến thăm thành phố Hải Phòng lần này của Tàu hộ vệ AKEBONO nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, góp phần duy trì thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản và hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước.

Các cơ quan chức năng của thành phố và lực lượng quân đội đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên các lực lượng đang làm việc tại khu vực cửa khẩu; đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh môi trường, thực hiện công tác khử khuẩn đối với tàu, thuyền theo quy định…

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, chiều 20/4, các sỹ quan và học viên Tàu hộ vệ AKEBONO sẽ được trò chuyện với ông YAMADA Takio Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và giao lưu với Học viện Hải quân Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến.

Thành Nam