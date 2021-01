Lào Cai ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng trong nông nghiệp do băng giá và mưa tuyết hoành hành, có nơi nhiệt độ giảm xuống âm 3,4 độ C.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo tình hình rét đậm, rét hại trên địa bàn tính đến 16h chiều nay (11/1).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 7-11/1 trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai xảy ra rét hại kéo dài. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh đều giảm xuống dưới 11,5 độ C, vùng núi cao rét hại nặng, nhiệt độ quan trắc được ở một số nơi dao động từ ngày 8-11/1 như thành phố Lào Cai 8-11,5 độ C; Bảo Yên 8 - 10,4 độ C; Bắc Hà 2,7 - 6 độ C; Sa Pa và một số xã vùng cao của huyện Bát Xát -0,8 -3,4 độ C, thấp nhất ngày 11/1 tại Sa Pa -0,8 độ C.

Đặc biệt tại Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Fansipan - Sa Pa, xã Y Tý, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù - Bát Xát xuất hiện băng giá, mưa tuyết dày từ 10-20cm.

Người dân Lào Cai chống rét cho gia súc.

Theo thống kê ban đầu, băng tuyết ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc của người dân miền núi. Riêng tại Lào Cai, hơn 45 con trâu chết do giá rét.

Nhiều địa phương khác chưa thể thống kê thiệt hại do băng tuyết chưa tan, tuyết vẫn rơi dày. Tỉnh Lào Cai ước tính thiệt hại ban đầu do rét đậm, rét hại gây ra trên 2 tỷ đồng.

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi. Công tác bảo vệ sức khỏe người già, trẻ em được đặc biệt quan tâm.

Tuyết rơi tại Y Tý. Ảnh: báo Lào Cai

Người dân ở những huyện, thị xã như Sa Pa, Bát Xát được hướng dẫn di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Ngoài ra, phòng giáo dục các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Trong 2 ngày 9-10/1 do lượng khách du lịch đến Sa Pa khá đông, UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng dẫn đảm bảo giao thông đi lại và tuyên truyền các biện pháp phòng tránh rét cho khách trên loa, đài phát thanh của địa phương.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 2-3 ngày tới không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai gây ra hiện tượng rét hại sâu hơn. Các địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ.

Mộc Miên