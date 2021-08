Đại diện Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, do người này không chứng minh ra được ra đường trong trường hợp cần thiết nên bị lập biên bản. Tuy nhiên, sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể để miễn, giảm tiền phạt.

VietNamNet nhận được đơn của anh L.P.H. (24 tuổi, quê Trà Vinh) về việc bị Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) lập biên bản vi phạm hành chính do đến ngân hàng mở khóa thẻ ATM để rút tiền, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

H. trình bày, mình là sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có việc làm, đang ở trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, không về quê được do dịch bệnh.

“Hôm 29/7, tôi chỉ còn đúng 31.000 đồng và vài gói mỳ nên ra ATM rút tiền, do quên mã PIN nên bị khóa thẻ. Do vậy, tôi buộc phải đến Ngân hàng Agribank gần nhất là nằm trên đường Trần Việt Châu, phường An Hòa – cách nhà trọ khoảng 3km để đổi mã PIN”, H. trình bày.

Công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.

Theo lời H., khi còn cách ngân hàng khoảng 100m, anh bị lực lượng kiểm soát dịch gọi vào kiểm tra giấy tờ.

“Tôi đã cố gắng giải thích thật sự mình hết tiền, thậm chí đưa ví ra cho họ xem chỉ còn mỗi 31.000 đồng và các giấy tờ tùy thân chứng minh. Tôi xin thông cảm, chỉ đi rút tiền nhưng do nghỉ dịch dài hạn, lâu ngày không đi rút tiền nên quên mã PIN, nhập sai bị khóa thẻ. Tôi cũng trình bày có thể lực lượng chức năng ra ATM gần đó để kiểm tra thẻ có bị khóa thật không…”, H. nêu trong đơn.

Thanh niên này còn trình bày mình là sinh viên lại hết tiền, đã mượn bạn 500.000 nghìn đồng để tiêu xài trong những ngày giãn cách xã hội. Gia đình gửi 2,5 triệu đồng để H. đóng tiền trọ và ăn uống, khi rút tiền thì thẻ ATM bị khóa…

Sau khi giải trình nhưng không được chấp nhận, H. buộc phải ghi nhận vào biên bản vi phạm hành chính với lý do: “Đúng lỗi”. Thanh niên này nhận được một biên bản vi phạm hành chính và bị tạm giữ giấy phép lái xe, hẹn 7 ngày đến đóng phạt.

Sau đó, H. đến ngân hàng để làm thủ tục cấp lại mã PIN và nhờ nhân viên photo lại biên bản giao dịch.

“Sau khi tham khảo nội dung các Nghị định, tôi thấy mình không vi phạm lỗi ra ngoài vì lý do không cần thiết. Tại sao đến ngân hàng để mở thẻ bị khóa và rút tiền trong hoàn cảnh tôi là sinh viên ở trọ và chỉ còn 31.000 đồng lại được cho là không cần thiết?”, H. thắc mắc.

Theo biên bản vi phạm hành chính do Công an phường An Hòa lập đối với H. nêu, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch… ra đường thuộc diện không cần thiết theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Theo chia sẻ, H. vừa tốt nghiệp một trường đại học y dược ở Cần Thơ và đang chờ lấy bằng.

H. cho biết, mình được phát thẻ đi chợ nhưng rơi vào ngày thứ Tư và thứ Bảy, hôm bị lập biên bản vi phạm thanh niên này là vào thứ Năm, H. không mang theo thẻ đi chợ.

“Chờ đến thứ Bảy, đi theo đúng thẻ đi chợ thì ngân hàng nghỉ làm việc. Còn đợi tới thứ Tư thì không biết để xoay xở thế nào với 31.000 đồng…” H. nói.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an phường An Hòa cho biết, hồ sơ vụ việc này đang được Công an quận Ninh Kiều thụ lý. Phía Công an phường An Hòa chưa nhận được đơn của H.

Vị này cho biết thêm, hôm đó, H. chỉ đưa ra thẻ ATM và giấy chứng minh nhân dân, không chứng minh được mình ra đường trong trường hợp cần thiết nên bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều xác nhận, đã cho xác minh vụ việc và sẽ có văn bản trả lời đối với H.

Vị này khẳng định trong trường hợp này Công an phường An Hòa lập biên bản vi phạm hành chính lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết đối với H. là đúng.

“Chúng tôi sẽ xác minh, xem xét đến hoàn cảnh khó khăn sinh viên ở trọ như thế nào để có hình thức miễn, giảm phạt… Thanh niên này ra đường trong trường hợp không cần thiết bị lập biên bản là đúng”, vị lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều nói và cho biết, H. phải thừa nhận hành vi vi phạm hành chính của mình.

H.Thanh

