Trưa 20/7, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An (Long An) Nguyễn Thị Nhuận cho biết, đoàn kiểm tra của xã vừa lập biên bản xử phạt 1 thanh niên vi phạm quy định phòng, chống dịch khi ra ngoài không có lý do chính đáng.

Lý do mà nam thanh niên này bị đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm là đi "mua bắp".

Biên bản vi phạm lý do đi mua bắp

Vào 9h ngày 20/7, anh Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường 2, TP.Tân An) điều khiển xe máy đi trên đoạn đường thuộc xã An Vĩnh Ngãi thì đoàn kiểm tra phòng, chống dịch yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xác định anh Thuận vi phạm quy định phòng, chống dịch với lý do "ra đường không có lý do chính đáng".

Trong biên bản ghi rõ nội dung, lý do anh Nguyễn Văn Thuận ra đường không chính đáng là vì đi "mua bắp".

Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi - Nguyễn Thị Nhuận cho biết: "Theo đoàn kiểm tra thì thanh niên này trình bày đang trên đường xuống xã để mua bắp luộc".

Theo bà Nhuận, đoàn kiểm tra liên ngành giải thích, việc lập biên bản thanh niên này đi "mua bắp" là có cơ sở. Bởi, hiện nay, tỉnh đang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì phường giãn cách phường, khu phố giãn cách khu phố, nhà cách ly nhà.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành nhận thấy, anh Nguyễn Văn Thuận ngụ ở phường 2, TP.Tân An nhưng xuống xã An Vĩnh Ngãi để "mua bắp" là không đúng theo quy định.

"Xã An Vĩnh Ngãi nằm trong địa bàn TP.Tân An và cách địa bàn phường 2 không xa nhưng việc anh Thuận đi qua các địa bàn phường 2, phường 3, phường 7 để đến xã với lý do "mua bắp" là không đúng. Trong khi đó, ở phường 2 cũng có siêu thị, cửa hàng tiện lợi", bà Nhuận nói thêm.

Được biết, sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra xã An Vĩnh Ngãi đã hẹn thanh niên này đến UBND xã vào ngày 21/7 để làm việc và sẽ xem xét mức xử phạt.

Đại diện UBND xã An Vĩnh Ngãi cho hay, theo quy định, vi phạm quy định phòng, chống dịch với lý do đi ra đường không có lý do chính đáng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Theo baolongan.vn