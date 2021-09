Thông tin này được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo chiều 10/9.

Chủ trì họp báo cung cấp thông tin về Covid-19 hôm nay (10/9) có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM.

Mở đầu buổi họp, ông Phạm Đức Hải cho biết, tỷ lệ tử vong đang có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, trong ngày 23/8 có 292 ca tử vong, nhưng đến ngày 9/9 còn 195 ca.

Ông Hải thông tin tiếp, UBND TP xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế gồm 4 Tổ công tác với các nhiệm vụ theo lĩnh vực.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch họp báo cung cấp thông tin

Hiện nay, các tổ công tác khẩn trương xây dựng các kịch bản theo hai giai đoạn. Quá trình xây dựng kế hoạch đều lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ngành… để chính thức có kế hoạch chung và ban hành.

Ông Hải cho hay, tình hình thực hiện đi chợ hộ đăng ký trong ngày là 71.209 hộ, giảm 17,08% (tương đương giảm 14.673 hộ) so với ngày hôm trước.

Có 14/22 địa bàn có nhu cầu đăng ký giảm.

Kết quả có 72.979 hộ được cung ứng hàng hóa, tỷ lệ đạt 102,5% số hộ đăng ký. Tỷ lệ vượt 100% (nhưng có xu hướng giảm kể từ ngày 1/9 trở lại đây) chứng tỏ năng lực đáp ứng được tăng cường, nhưng đồng thời còn nhiều đơn hàng của các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời, phải thực hiện trong các ngày tiếp theo.

Từ ngày 15/8 đến 10/9, số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, TP Thủ Đức là hơn 1,7 triệu túi (tăng 5.000 túi so với ngày 9/9).

Thiếu vắc xin sẽ tiêm trộn

Về y tế, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin, Bộ Y tế hướng dẫn nếu thiếu vắc xin thì sẽ tiêm trộn.

Tất cả các điểm tiêm chủng tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc tiêm chủng không quy định quốc tịch, mà tiêm cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên.

Hiện các địa phương đều tiêm cho người nước ngoài, nhưng con số báo cáo chưa chính xác, chưa thể thống kê.

Hiện nay, trung bình số ca nhập viện 3.000-4.000 tùy ngày, phần lớn số ca nhẹ, không triệu chứng. Có nhiều F0 được chăm sóc tại nhà.

Hiện TP vẫn đang tích cực mở các bệnh viện hồi sức để đáp ứng công tác điều trị cho F0 bệnh nặng.

Tập trung nhiều giải pháp điều trị cùng với cấp các gói thuốc cho F0 ở nhà và đang điều trị.

Số bệnh nhân chuyển nặng đang giảm.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC nói rằng, các cơ sở được kinh doanh trở lại thì phải xét nghiệm 3 ngày/lần.

Việc đăng ký tiêm vắc xin cho trẻ em, ông Tâm cho biết, vắc xin Pfizer theo nhà sản xuất được phép tiêm từ 12 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có hướng dẫn nào cho việc này, chỉ tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Cập nhật di chuyển hàng ngày qua mã QR

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông báo, hàng ngày Công an TP, Sở Y tế và Sở TT&TT đều cập nhật F0 về dữ liệu cơ sở của Bộ Công an, trên cơ sở quét mã QR.

Camera quét mã QR tại các chốt rất nhanh chóng. Ảnh: Thanh Tùng

Về TP cho một số loại hình kinh doanh trở lại, nhưng có khó khăn về nguyên liệu, khi shipper chỉ di chuyển trong 1 quận, huyện, theo ông Hà nguồn cung hàng hóa không chỉ do shipper vận chuyển mà do hệ thống cung ứng hàng hóa cung cấp.

Hiện nay, TP cho phép bổ sung hai chợ đầu mối hoạt động, các siêu thị hoạt động đến 21h hàng ngày, khả năng giải quyết nguồn nguyên liệu là ổn định.

Về lao động di chuyển về TP.HCM từ các tỉnh khác, ông Hà cho biết, TP đang có tính toán cho những vấn đề này.

Công an TP tôn trọng hướng dẫn của cơ quan y tế, hiện các chuyên gia đi về TP thì công an TP chưa hề cản trở.

Bán mang đi đặt qua shipper nên chỉ trong 1 địa bàn

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương, nói thêm về vấn đề mở lại các loại hình dịch vụ.

Theo ông Phương, nguyên liệu thực phẩm, gia súc, gia cầm… không thiếu. Kinh doanh ăn uống cũng chưa được nhiều,vì có nhiều ràng buộc.

Hiện nay có hai nguyên tắc hoạt động ba tại chỗ và bán mang đi qua đặt hàng shipper mà shipper chỉ hoạt động trong một địa bàn nên việc đặt hàng cũng chỉ trong một địa bàn. Do đó, việc mở lại hoạt động được nhiều cơ sở kinh doanh cân nhắc, nên việc mở lại chưa nhiều chứ không phải lý do thiếu nguyên liệu.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, thông tin thêm về việc nới khung thời gian lưu thông so với quy định của UBND TP.

Theo ông Hà, lý do là Công an TP kiểm soát về lưu thông, nên cân nhắc nới thời gian lưu thông trên đường từ 5h sáng đến 21h30 (khung quy định của UBND TP là từ 6h đến 21h) để người lưu thông có đủ thời gian đi đường. Vì làm việc đến 21h sẽ có thời gian về nhà khoảng 30 phút đi đường.

Trong buổi họp báo hôm qua (9/9), trước vấn đề báo chí đặt ra: lực lượng y bác sĩ đang làm việc trong tình trạng thiếu thốn…, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, không có chuyện như thế.

Cũng trong ngày hôm qua, Sở Y tế đã trình UBND TP dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn sau ngày 15/9.

Về y tế, tính đến 18h ngày 9/9 có 279.223 trường hợp mắc bệnh, bao gồm 278.762 ca nhiễm trong cộng đồng, 461 ca nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 39.617 bệnh nhân, trong đó có 2.664 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.783 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 9/9: có 3.700 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 144.024), 195 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 11.604.

Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 8/9 đến 18h ngày 9/9 đã lấy hơn 581.000 mẫu, trong đó có 6.300 mẫu đơn và 9.000 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là gần 508.000 mẫu.

Tiêm chủng vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 9/9 là 7,3 triệu (tăng 235.873 mũi vắc xin so với ngày 8/9); trong đó tổng số mũi 1 là hơn 6,3 triệu, mũi 2 là gần 972.000, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là hơn 809.000

Hồ Văn

