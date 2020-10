Ảnh hưởng của thời tiết và địa hình đồi núi khiến phương án tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 bằng trực thăng bị tạm dừng. Lực lượng chức năng sử dụng flycam, công nghệ tầm nhiệt tìm kiếm nạn nhân

Trao đổi với P.V VietNamNet sáng nay (15/10), ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT- Huế) cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng quân đội sẽ cố gắng tiếp cận đến thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71.

Ngày hôm qua các lực lượng cứu hộ đã sử dụng hàng chục phương tiện, máy móc và hàng trăm nhân lực khơi thông tuyến, đi đến Trạm Kiểm lâm 67 và tiếp cận hiện trường nơi 13 cán bộ cứu hộ gặp nạn theo đường bộ 71.

Huy động máy móc tìm kiếm nạn nhân

Từ đây, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục di chuyển vào Rào Trăng 3, dự kiến đến chiều nay sẽ tới nơi.

“Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích vì ngày mai dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão. So với hiện trạng lở núi đồi thì phía thủy điện Rào Trăng 3 kinh khủng hơn nhiều. Cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Chúng tôi cùng lực lượng Công an tỉnh ngày hôm qua đi bằng đường sông đã tiếp cận được Rào Trăng 3. Đoàn đã dùng flycam nhưng không phát hiện ai”, ông Định cho biết.

Để tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, lực lượng phải di chuyển bằng ca nô

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, hiện tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam ở Hà Nội, TP.HCM và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người.

Sử dụng flycam tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Thông tin PV được biết, trong sáng nay, công tác cứu hộ các nạn nhân gặp nạn vẫn được triển khai theo 2 mũi đường bộ và đường thủy.

Ngoài lực lượng quân đội chủ trì, tiếp cận hiện trường bằng tuyến đường tỉnh lộ 71, một mũi khác do cán bộ Công an tỉnh TT-Huế làm nòng cốt sẽ theo đường thủy, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 rồi vòng qua Rào Trăng 3, tập trung tìm kiếm 16 công nhân mất tích.

Trước đó, chiều 14/10, lực lượng Công an tỉnh TT-Huế với hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đã vượt đường sông, tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3, tổ chức cứu hộ, đưa vào bờ an toàn 19 công nhân, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ.

Lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra ngoài thi thể 1 công nhân tên Tạ Văn Nghĩa (quê ở Thanh Hóa), là công nhân lái máy của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Quang Thành – Lê Bằng