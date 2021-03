Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận việc ông Yên chữa liệt, câm điếc là không đúng với giấy phép hành nghề đã cấp.

Ngày 12/3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) về tình hình hoạt động của ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, ông Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề ngày 8/11/2018, phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Ông Yên tốt nghiệp trung cấp y sĩ y học cổ truyền do Trường trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa đào tạo và cấp bằng ngày 14/7/2017.

Sau đó, ông đến Trung tâm Y tế Hàm Tân (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Y học cổ truyền do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn, thời gian từ 20/9/2017 đến 20/9/2018 (12 tháng).

Kết thúc thời gian thực hành, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân xác nhận ông Yên đã tham gia thực hành với năng lực chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh nơi ông Võ Hoàng Yên đăng ký phụ giúp việc xoa bóp, bấm huyệt.

Về quá trình hành nghề, ông Yên tham gia làm việc tại 2 cơ sở gồm: Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp ngày 18/10/2013. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Nguyễn Bửu, hình thức tổ chức phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 20-30 hàng tháng và thời gian bắt đầu từ ngày 20/1/2018 đến nay.

Hai là tại phòng thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự, ở KP 1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), do Sở Y tế tỉnh cấp ngày 2/1/2019. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bà Lê Thị Thu Hương, hình thức tổ chức cũng là phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 1-10 hàng tháng và thời gian bắt đầu từ ngày 2/1/2018 đến nay.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Đặng Thức Anh Vũ, PGĐ Sở Y tế Bình Thuận cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của ông Yên tại Bình Thuận rất khó khăn do ông Yên rất ít khi có mặt.

Ông Vũ cũng khẳng định, giấy phép hành nghề mà Sở Y tế cấp phép cho ông Yên chỉ được xoa bóp, bấm huyệt. Việc ông Yên chữa bại liệt, câm điếc là trái phép.

Gần đây, dư luận xôn xao trước việc bà Nguyễn Phương Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam (tỉnh Bình Dương, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng “lò vôi”) gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên, người hành nghề chữa bệnh mà một số người xưng tụng là “thần y”.

Trong đơn, bà Hằng tố ông Võ Hoàng Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua; việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác.

Lê Huân